Faustino ‘el Tino’ Asprilla, delantero de la Selección en la que jugaron Freddy Rincón, René Higuita y el ‘Pibe’ Valderrama, una de las generaciones que más alegrías le han dado a Colombia, tuvo un único hijo que actualmente reside en Estados Unidos.



Santiago Asprilla se graduó de medicina en la Universidad Lenoir-Rhyne en Carolina del Norte, pero nunca dejó el fútbol de lado. De hecho, juega como delantero en el Charlotte Football Club, club de la ciudad del mismo nombre, también en Carolina del Norte.

A pesar de haber crecido en Estados Unidos, lejos de su padre, Santiago y el Tino mantienen una relación de cariño, y año tras año comparten fotos y recuerdos que han construido juntos.



(Puede interesarle: Vampiros alertan riesgos a Megan Fox y MGK de su ritual de beber sangre).Fue el único hijo que tuvo el tulueño junto a su exesposa, Catalina Cortés, de quien se divorció en la década de los 90.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

La nieta del Tino Asprilla

Santiago Asprilla se convirtió en padre en el 2015 junto a su novia Laura Montoya Mesa y ‘El Tino’ se volvió abuelo. Cuando nació Juanita Asprilla, la pequeña de Santiago y Laura, los veteranos compañeros de la selección aprovecharon el momento para felicitarlo por esta nueva etapa en la que se embarcaron como familia.



(Lectura sugerida: Amber Heard despide a su grupo de relaciones públicas por 'mala prensa').



De acuerdo al portal digital ‘Cáustica’, el exdelantero de la Selección Colombia, ‘El Tino’ ha expresado que no puede ver mucho a su nieta, pues esta vive en Estados Unidos con sus padres. Sin embargo, no duda en compartir fotos de su nieta y recordar que la ‘quiere con todo el corazón’.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

Durante la Copa Mundial de Fútbol del 2018, que se disputó en Rusia, el joven acompañó a la Selección Colombia y pudo disfrutar de entradas VIP a diversos partidos.



En ese momento viajó junto a su padre y hace unos años compartió una foto, celebrando el día del padre, de su paso por Rusia.



(No deje de leer: Epa Colombia mostró con orgullo su lujoso penthouse).



No duda en compartir en redes sociales sus entrenamientos como futbolista y la pasión que siente por el deporte. Sin embargo, no publica mucho acerca de su familia, cuidando que puedan gozar de algo de privacidad.

¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver esta publicación aquí).

Lea también:

Ella es Susana Gómez, la novia de Maluma

La sacaron de su casa por abrir OnlyFans, pero ahora dice que es millonaria

Rumbo a la morgue 'revive' un anciano ante la mirada atónita de médicos

Novio de Lady Noriega terminó muerto por 'situación con Pablo Escobar'

Tendencias EL TIEMPO