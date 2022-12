El actor Santiago Alarcón, de 43 años, ha sido motivo de conversación en los últimos meses por las acusaciones que hizo un hombre al asegurar que era hijo de él. El antioqueño desestimó dicha versión y reveló que, en realidad, el supuesto hijo era un paciente psiquiátrico que lo había acechado hace un tiempo en busca de otras intenciones.

En su momento, Alarcón aclaró la situación junto con su esposa Cecilia Navia, apodada como ‘Chihila’.



“Estamos frente a un señor con una enfermedad mental. Él no está bien. Necesita tratamiento. Un psiquiatra me dijo que eso podría ser un trastorno delirante. Necesitamos ayuda para el muchacho, que alguien se haga cargo de su salud mental. (…) Me siento muy respaldado por ustedes y por mi familia”, expresó.

Para aquella ocasión, ambos demostraron la fuerte relación que desde el año 2000 mantienen y por la cual han nacido dos hijos: Matías y María.

Como el protagonista de ‘El man es Germán’ y ‘Garzón’ es tan extrovertido y carismático, varios internautas se cuestionan sobre su vínculo con Navia, también actriz. Por ejemplo, un usuario de la red social Instagram le hizo una singular pregunta: “¿Es verdad que Chichila te mantiene?”.

Sin tapujos, el ganador de dos premios India Catalina dijo que ese tipo de preguntas llegan constantemente, pues cierto tipo de personas cree que así puede ofenderlo.



“Les confieso que desde que estamos juntos con ‘Chihila’ hicimos un acuerdo, en el que nuestra prioridad iba a ser la familia. Muchas veces uno de los dos tenía que irse a trabajar y otro debía quedarse en casa”, sentenció.

“Ante la pregunta de si ‘Chichila’ me mantiene, me mantiene y me ha mantenido muchas veces. Eso no está mal, amigos”, concluyó con una ligera sonrisa.

Por la respuesta, otros internautas aseguran que puede tener un tinte sarcástico. En cambio, varios aplaudieron el matrimonio de los artistas. “Es un equipo y cualquiera de los dos no deja caer al otro, de eso se trata, en las buenas y las malas”, “es normal y más en la profesión de ustedes; el que tenga trabajo en su momento sale y el que no, trabaja en casa” y “sencillo y claro. Estar en casa y atender a la familia es un trabajo más”, son algunos de los comentarios hechos en internet.

¿Cómo se conocieron Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia?



Hacia 1998, Alarcón y Navia se vieron por primera vez cuando asistían a unos talleres actorales. “Tuve miedo porque Santiago se acercó muy mal vestido, tenía una cachucha tres pisos y fue a coquetearle a mi amiga, María Angélica Duque”, relató la actriz en charla con el programa ‘Bravíssimo’ de Citytv.

Por la desconfianza que en su momento le produjo, Navia y su amiga no le prestaron atención al antioqueño, pero con el paso de los días la situación fue mejorando.



“A ella siempre le ha gustado rehabilitar gamín. Cuando me ve, yo era una especie de hombre que te podía robar no solamente el corazón, se ilusionó”, bromeó Alarcón.

Tuvieron una relación de amistad durante dos años hasta que decidieron dar el siguiente paso y formalizar el noviazgo. En 2005, contrajeron matrimonio. Por todo este tiempo, son una de las parejas más consolidadas de la farándula colombiana.

