El actor Santiago Alarcón, de 42 años, apareció tras conocerse el rostro del hombre que asegura ser su hijo. Según contó, supo del sujeto hace cuatro años cuando recibió mensajes por medio de redes sociales; sin embargo, no le prestó atención en ese momento porque pensó que era una broma.

La situación ha escalado al punto de que el joven salió en un programa de televisión para enfatizar que Shakira y Alarcón son su familia. Hasta denunció intimidaciones y dio detalles de la demanda que interpuso contra el que considera su papá.



“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré. Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”, reveló en charla con ‘Lo Sé Todo’.

🚨¡En exclusiva! 😱 El hombre que asegura ser el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira nos cuenta su versión 😮 Todos los detalles HOY en #LoSéTodo a las 2:00 pm por el Canal 1 💙 pic.twitter.com/JjHru6BIq6 — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) September 12, 2022

‘Este muchacho ya había acosado a un hombre casado’

Él no está bien. Necesita tratamiento FACEBOOK

TWITTER

El protagonista de ‘El man es Germán’ habló en un extenso video en sus redes sociales junto a su esposa ‘Chichila’ Navia. A partir de su versión, el hombre lo ha estado buscando desde hace varios años, incluso fue a verlo cuando hacía teatro. Para Alarcón, se trataría de un acoso sistemático y una enfermedad mental.



Además, no le cuadran las fechas, pues se pregunta cómo pudo ser padre cuando apenas tenía 12 años y cuando ni siquiera conocía a la cantante Shakira. De hecho, al día de hoy, dijo, ni se la ha encontrado. “Qué pena con Shakira, déjenla en paz”, expresó.

(Además: ‘Chichila’ Navia habló sobre el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira).

Tan pronto denunció de manera pública el caso en sus redes, una internauta le escribió para decirle que el sujeto presuntamente habría actuado con otras personas de la misma forma.



“Ella me dijo ‘sé quién es, porque acosó a mi esposo durante seis años’. Me envió las fotos y los mensajes y, efectivamente, este muchacho ya había acosado a un hombre casado con hijos en Canadá, se enamoró de él. Llegó a extremos”.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre pide 835 millones de pesos al decir que los artistas son sus padres. Foto: Gabriel Carvajal. EL TIEMPO / Instagram: @Shakira

‘Necesitamos que alguien se haga cargo de su salud mental’

Alarcón ya tuvo contacto con la mamá y el hermano del sujeto, gracias a una información que recibió por redes. “Son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá exiliado, llevan más de 15 años allá. Óscar Galeano, quien dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992 en su casa, por parto natural, todo esto dicho por su mamá”.

(Puede leer: Ex de Mauro Urquijo le cantó la tabla: 'Ya no es gay').

Estoy cansado y perturbado, pero seguiremos FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la madre del sujeto, él ha atravesado tratamientos psiquiátricos, pero no han logrado controlarlo. Volvió a Colombia y ahí inició la situación con Santiago. “Cuando él se obsesiona con alguien es difícil sacarlo de ahí. La mamá me dijo que tenía ese problemita, pero que era buena persona”.



“Después de verlo en un programa de televisión, (…) me parece peligroso. Él no está bien. Necesita tratamiento. Un psiquiatra me dijo que eso podría ser un trastorno delirante. Necesitamos ayuda para el muchacho, que alguien se haga cargo de su salud mental”.

El hombre, quien cumplirá 30 años, ahora representa una preocupación para Alarcón y su familia. Por tanto, el actor ya está siendo asesorado por abogados para recibir protección. “Estamos frente a un señor con una enfermedad mental”.



Alarcón y Navia rechazaron la entrevista que le hicieron al sujeto en el programa de televisión citado, pues para ellos no está bien exponer a una persona de esa forma. “En ningún momento nuestra intención es perjudicarlo, nuestro deseo es que pueda encontrar ayuda”, puntualizó ‘Chichila’.

(Siga leyendo: Aida Victoria Merlano y los influenciadores que pasaron de las redes a la cárcel).

“Me siento muy respaldado por ustedes y por mi familia. Estoy cansado y perturbado, pero seguiremos. Pronto más noticias”, concluyó el actor.

Tendencias EL TIEMPO

También puede leer:

- Rey Carlos III tiene otra ‘rabieta’ al firmar documento real: ‘Dios, odio esto’.

- ¿Yeferson Cossio será papá? Esto dijo luego de mostrar una prueba de embarazo.

- Ricky Martin en nuevo problema legal por violencia sexual; el cantante responde.