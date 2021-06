El actor Santiago Alarcón revela que padece daltonismo

En entrevista con el medio de comunicación ‘Blu Radio’, el reconocido actor colombiano Santiago Alarcón reveló que es daltónico, pero su diagnóstico no se dio en su niñez, sino años más tarde, cuando tuvo que pasar por cómicas situaciones como no acertar al combinar su ropa, o una particular anécdota que cuenta con gracia, cuando en un partido de fútbol entró a la tribuna portando la camiseta del rival por no distinguir de forma adecuada los colores.

De acuerdo con las declaraciones del actor, fueron muchas las señales que le hicieron darse cuenta de que no percibía los colores como los demás. “Yo empecé a preguntarme por qué yo me vestía de una manera, me pedían traer un mango verde y yo traía un mango maduro”.



Según la Academia Americana de Oftalmología, el daltonismo es una afección que le impide a quien la padece ver los colores de una forma normal. Las personas daltónicas no pueden distinguir los verdes de los rojos y, en ciertas ocasiones, los azules.



Asimismo, esta condición puede ser leve o grave, es por esto que en algunos casos las personas demoran años en darse cuenta de que la padecen, pero la mayoría de pacientes sufren de esta afección desde que nacen, es una afección congénita y hereditaria. Sin embargo, el daltonismo no afecta la agudeza visual, excepto en los casos más graves.



