Santiago Alarcón recordó la primera vez que se enamoró y sufrió por despecho

Santiago Alarcón es uno de los actores más conocidos en el país. Su papel en la serie 'El man es Germán' lo catapultó a la fama y el reconocimiento. Uno de sus nuevos proyectos es dar vida a Wilfredo Hurtado en la telenovela sobre la vida de la cantante de música popular Arelys Henao.

El actor recordó su primer despecho

El actor lleva varios años de casado junto a la también actriz Cecilia Navia, más conocida como 'Chichila', con quien tiene dos hijos: Matías y María. Aunque ella es "el amor de su vida", en una entrevista recordó la primera vez que se enamoró y sufrió por despecho.

(Lea: Verónica Orozco y Santiago Alarcón hablaron de la segunda parte de 'Arelys Henao').

En diálogo con 'Caracoltv.com', Alarcón se sinceró y dio detalles de momentos inéditos de su vida. Uno de ellos cuando hizo todo por una persona para llamar su atención y salió lastimado.

“Voy a contarles una historia. Creo que fue la primera vez que me enamoré, por fin le pude decir a la chica que me gustaba (…). Mentira, no le dije, le mandé una credencial, en la misma época en la que hacíamos eso", confesó al medio.

(A continuación: Aida Bossa habló de su personaje en ‘El man es Germán’ y en quién se inspiró).

El esposo de 'Chichila' contó que ella le había respondido y aceptado ser su novia. Sin embargo, su timidez, le jugó una mala pasada y no volvió hablar con la niña: “Hasta ese día le hablé, nunca más pude tener una conversación con ella porque me daba mucho miedo, me daba mucha pena”.

Su corta historia, solo quedó en el mensaje que envió, porque después de la respuesta de ella, el actor no pudo responderle, los nervios lo cegaron.

(Enseguida: Santiago Alarcón reveló si es verdad que su esposa ‘Chichila’ Navia lo mantiene).

'Chichila' Navia aclaró rumores sobre supuesta separación con el actor

La actriz Cecilia Navia aclaró los rumores sobre una supuesta separación con el actor. A través de sus historias de Instagram, confrontó a sus seguidores y respondió a la pregunta de uno de ellos que decía: "Y, tu esposo, o la moda, te separaste?".



La mujer grabó su reacción y, de fondo, mostró a Santiago Alarcón, y respondió: "Me está mirando en este momento. Ahí está mi 'arremuesquito'. Yo no me he separado, para nada".

Santiago Alarcón habla de la obra digital

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cuándo volverá a llover en Bogotá y otras ciudades de Colombia? Esto dijo el Ideam

MrBeast regalará casi mil millones entre sus seguidores: así de fácil se participa

Daniella Álvarez está de luto por perdida de su mascota: 'Tenía tres meses de nacida'

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO