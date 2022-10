El actor Santiago Alarcón, durante una ronda de preguntas con sus seguidores en Instagram, se llevó una sorpresa por parte de una de sus fans, quien le hizo un inesperado comentario acerca de su familia.

Dicha seguidora afirmó que era la hija del actor, a lo cual Alarcón, de modo jocoso, respondió: “Já, faltaría más, es lo único que falta. ¿Y está fue con quién? ¿Con Jeniffer López?”.

Y es que el actor tuvo una polémica por un joven que por ese mismo medió afirmó su descendiente meses atrás, lo cual el mismo Alarcón se encargó de negar rotundamente.

Según relató el propio Alarcón, el joven tenía el modus operandi de hacerse pasar por el hijo de varias personas e interponer tutelas para que le dieran dinero.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, narró el actor.

Así mismo, se encargó de dar detalles precisos sobre el supuesto parentesco que el joven le manifestó, asegurando que él fue resultado de una supuesta relación que tuvo con la artista barranquillera Shakira.

La situación llegó a tal punto que el sujeto empezó a escribirle a personas cercanas al actor e incluso le interpuso una tutela a Alarcón ante la Fiscalía, tal como Alarcón denunció públicamente a medios de comunicación.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, aseguró.

Ante la polémica, varios de sus seguidores decidieron pedirle que se hiciera una prueba genética para corroborar que el joven no era hijo suyo, a lo que Santiago se negó debido a que, según él, carecía de todo sentido someterse a una.

