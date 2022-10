El reconocido actor le pidió a sus seguidores en redes sociales que por medio de una 'cajita' de preguntas, le contaran sus más oscuros secretos y él reaccionaría a ellos.



Alarcón es uno de los actores más queridos por la audiencia colombiana por interpretar a personajes como 'Germán' en 'El Man es Germán' o al gran Jaime Garzón en su novela biográfica.



Entre las personas que participaron en la dinámica de Instagram del actor, una de ellas le pidió el consejo de cómo actuar frente a la orientación sexual de un familiar ya que puntualmente, su hija le había confesado que era lesbiana.



“Mi hija me confesó que es lesbiana, ¿qué hago?”, escribió el seguidor en la 'caja' de preguntas.



Posteriormente, Alarcón le dijo que siguiera tal cual el consejo le iría a dar:



“Bueno, yo recomiendo esto. Pararse frente a un espejo y repetir estas palabras: ‘No te preocupes, lo que eres no es una enfermedad, el amor debe ser un acto libre y no debe estar sujeto a construcciones sociales, voy a estar contigo siempre’”, dijo en un storie de Instagram.



Además, el actor mostró una actitud conmovedora con unas palabras sobre el apoyo que debería darle ese seguidor a su hija sin importar la preferencia sexual de ella. Ahora bien, mandó un mensaje de que la persona que debía entender la situación y aceptarla, era la infante, por cual tendría que tener todo el apoyo y comprensión.



“Y después de repetir esas palabras, guardárselas para usted, porque ella va a estar bien. El o la que necesita entender es usted, pero todo va a estar bien. Después puede presentarle amiguitas”, agregó Alarcón.





REDACCIÓN EL TIEMPO