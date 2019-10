El actor Santiago Alarcón contó que hace 2 años casi se quita la vida

Santiago Alarcón, conocido por ser el protagonista de las series ‘El man es Germán’ y ‘Garzón vive’, se atrevió a hablar sobre la depresión que sufrió hace algunos años.



Lo hizo mediante un video que publicó en su cuenta oficial de Twitter. En él, habló de cómo se sintió desde niño y por lo que tuvo que pasar.

“Cuando era niño e iba a la casa de mi abuela, casi todos los tíos y hasta mi abuela decían que yo era muy chillón. Hoy en día veo fotos y en todas aparezco llorando”, dijo.



Aseveró que la intención de contar su experiencia personal obedecía a que es necesario "que hablemos de este tema sin estigmatizar y con la importancia que merece. #NoEsDeLocos enfrentar nuestras emociones y buscar ayuda profesional".



Contó que siendo todavía muy joven siempre sentía, por momentos y por épocas, tristezas muy grandes.

“Eran vacíos muy fuertes, como unos dolores en el pecho y una sensación de tristeza gigantes”.



Afrontar su condición no fue fácil, según manifestó: cada vez que le contaba a alguien lo que sentía la respuesta que recibía era que era un malagradecido.



“Me decían que no valoraba lo que tenía, que no le agradecía a la vida y que mirara a mi alrededor, que había gente peor que uno”.

Uno de los personajes más queridos de Santiago Alarcón es el que hace en 'El man es Germán'. Foto: Canal RCN

Alarcón señaló que cada año esa sensación de tristeza fue creciendo y que él nada podía hacer para solucionarlo: “Con nada me sentía lleno y, a veces, no encontraba sentido a la vida”.



Hace dos años, el actor pasó por el momento más difícil de su depresión. Aseguró que tuvo una crisis muy fuerte “en la que casi termino con mi vida”.



“Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos y profesionales en el tema me ayudaron a salir de eso. Hoy puedo decir que estoy bien”.



Finalmente, hizo un llamado a quienes hoy padecen depresión: “No se sientan solos, es normal sentirla, lo que no debemos hacer es callarlo”.

#DiaMundialdelaSaludMental Quiero compartir algo muy personal, porque creo que es necesario que hablemos de este tema sin estigmatizar y con la importancia que merece.#NoEsDeLocos enfrentar nuestras emociones y buscar ayuda profesional.

Gracias @LoreBeltran por tu ayuda. pic.twitter.com/LtsJ6cqHqU — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) October 10, 2019

