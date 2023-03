Santiago Alarcón es uno de los actores más conocidos en el país y además de brillar por su talento, su carisma también lo han llevado a ser un referente en materia de opinión.



Hace algunos meses, apareció tras conocerse el rostro del hombre que asegura ser su hijo. Según contó, supo del sujeto hace cuatro años cuando recibió mensajes por medio de redes sociales; sin embargo, no le prestó atención en ese momento porque pensó que era una broma.

Luego se dio a conocer que el joven salió en un programa de televisión para enfatizar que Shakira y Alarcón son su familia.



Por esto, el actor denunció intimidaciones y dio detalles de la demanda que interpuso contra el que considera su papá.



“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré. Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”, reveló en charla con ‘Lo Sé Todo’.



Santiago Alarcón contrató escoltas

Chichila Navia, la esposa de Santiago, indicó que este supuesto hijo emprendió toda una serie de acciones que fueron desde llegar al canal donde trabajaba el actor, hasta escribirle por varias redes sociales.



“Santiago había tomado unas medidas legales para blindarse, porque nos daba, de alguna manera, miedo. Pero la obsesión de él fue creciendo y el problema estalló porque se le metió al teatro, entró a los camerinos e intentó agredirlo. Eso ya es muy delicado. El chico tiene una caución y Santiago anda con escoltas”, aseguró en medio de una entrevista con Tropicana.

