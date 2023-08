'Día a Día' es uno de los programas matutinos más reconocidos de la televisión colombiana. Actualmente, los conductores son Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz e Iván Lalinde.



Este formato, que lleva 20 años al aire, también incluye a sus corresponsales en cada región, para así llegar a más público y compartir con los televidentes. Una de las presentadoras es Sandra Posada, quien se encarga de hacer reportes desde Medellín.



La presentadora siempre luce de buen humor, con mucho carisma, personalidad y sus prendas de vestir siempre destacan. Sus seguidores han destaco en las redes sociales que es muy atractiva y tiene mucha personalidad y cariño por lo que hace.



Sandra Posada ha estado en televisión desde que es muy joven, pues la llamaron para un casting en 'Cosmovisión', y solo tres meses después, a sus 19 años, fue llamada para presentar 'La lonchera'.



Más adelante, Posada presentó en Teleantioquia y también en 'Yo me llamo de Caracol Televisión, en una entrevista con 'The Suso's Show' dijo: "Fue una experiencia muy bonita, peor también me puso a prueba con muchas cosas.".



En 2019, cubrió la Copa América Brasil y allí también destacó por su talento y carisma, uno de los videos más recordados. En medio de una entrevista le preguntó a un chileno que ella siempre se había preguntado, ¿qué comen los chilenos para que tengan tanta energía? A lo que respondió: “Colombianas”.



Sandra Posada es una destacada presentadora de 'Día a Día', pero también tiene una vida como esposa y mamá, en sus publicaciones se ve acompañada de su pareja y sus hijos.

