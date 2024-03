Sandra Muñoz y la polémica que desató al contar cuántas cirugías se ha hecho

La reconocida modelo y actriz Sandra Muñoz es una de las personalidades más destacadas de ‘La casa de los famosos’, en las últimas semanas, la cafetera ha entablado una relación sentimental con Juan David Zapata, también modelo y empresario de 27 años de edad.

En las primeras siete semanas de la competencia que ha ganado gran popularidad en Colombia y otros países de América Latina, Muñoz ha demostrado ser una mujer de carácter fuerte, por lo que ha protagonizado varias peleas con algunas de sus compañeras como Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago y Mafe Walker.

En una reciente dinámica, los famosos que continúan en el reality show confesaron cuántas veces han pasado por el quirófano a hacerse algunos ‘retoques’, y la modelo manizalita de 42 años aseguró que solo se ha sometido a dos cirugías estéticas, confesión que sus compañeros no le creyeron y generaron gran polémica.

Además, la modelo indicó que no se había realizado intervenciones médicas en su cara, ni en su cola, afirmación que sus compañeros del reality cuestionaron y además, se convirtió en tema de conversación entre los internautas.

La diseñadora de modas y empresaria dijo: “Solo me he hecho las tetas y una ‘lipo’”. Tras la anterior declaración Karen Sevillano le preguntó si no se había sometido a bichectomía, labios o lipopapada, a lo que Muñoz respondió con su cabeza que no.

Sin embargo, Miguel Melfi no le creyó las declaraciones y le preguntó “¿O sea que el cul@ también es tuyo?”, a lo que ella contestó que: “sí”, despertando dudas entre los presentes.

“No tengo nada más, ni me he tocado la boca, ni el rostro”, dijo Sandra Muñoz.

La polémica confesión surgió en medio de un diálogo entre Karen Sevillano, Miguel Melfi, ‘La Segura’, Ornella Sierra, Alfredo Redes, Sandra Muñoz y ‘Pantera’ confesaban detalles de sus ayudas estéticas, donde casi todos coincidieron en tener diseño de sonrisa.

De igual forma, vale la pena mencionar que Muñoz ha causado polémica por su relación con Juan David Zapata, quien es 15 años menor que ella.

