Sandra Muñoz jura ver extraterrestre en 'La casa de los famosos': ¿será por Mafe Walker?

En una nueva eliminación, los televidentes vivieron segundos de angustia para descubrir quién sería el séptimo en dejar 'La casa de los famosos Colombia'. En una votación reñida, los últimos lugares fueron ocupados por Sandra Muñoz con 18,32 por ciento y 'Culotauro' con un 17,91 por ciento. El humorista salió del programa y dejó con el corazón roto a Alfredo y Diana Ángel.

La modelo Sandra Muñoz, de 42 años, es recordada por participar en otros 'realities' de supervivencia y convivencia como 'La isla de los famosos', en 2004, y 'Reto 4 elementos', en 2019. Con su salvación y estar a punto de ser eliminada, muchos creen que su amor con el deportista Juan David "va a crecer". Más desde que la también presentadora se enteró de que su beso con Isabella Santiago fue mentira y se trató de una broma.

Sandra Muñoz jura ver extraterrestre

Una de las personalidades que, durante semanas, cautiva a los televidentes por su carisma es la creadora de contenido Mafe Walker, quien es famosa gracias a su habilidad de comunicarse con extraterrestres, según dice ella. Es una figura mayormente conocida en Colombia y México y se hizo famosa por brindar frecuencias vibracionales de energía.

Como es común, el programa de Canal RCN, los famosos suelen participan en varias actividades. En esta ocasión, una de las más recientes se hizo con el fin de activar la frecuencia solar, la cual fue liderada por Walker y Julián Trujillo.

La colombiana, que dice tener el don para hablar con seres intergalácticos, llevó a cabo el ejercicio para mostrar sus conocimientos energéticos. El ritual fue sencillo: era meditar y descansar, mientras pronunció mensajes de amor y sonidos de conexión.

Al terminar, se hizo la retroalimentación a los famosos. Sandra Muñoz no ocultó su asombro y, quien en su momento se mostró escéptica, aseguró que pasó algo inédito: visualizó a un extraterrestre.

“Pienso que fui de las primeras en decir que respeto tus creencias y que no creo en tu comunicación. Hoy te puedo decir que cerré los ojos y me dejé llevar”, aseguró la modelo.

También, compartió que, en la activación de frecuencia solar, experimentó: "Vi dos colores que son la respuesta de algo que me tiene muy preocupada. Entonces no sé cómo se le puede llamar a eso. Vi la cara de un extraterrestre y se me quedó (...) a mí que no creo, eso les cuento".

Por su parte, Julián Trujillo aseguró que la primera vez que hizo el ejercicio vio varias tonalidades. Miguel Melfi comentó que ayudó a relajarlo gracias a la meditación.

Sandra Muñoz en el programa Bravissimo

