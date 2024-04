Sandra Muñoz habló relación que tuvo al entrar a La Casa de los Famosos: ‘Muy tóxica’

Tras la salida de la modelo Sandra Muñoz de ‘La casa de los famosos ’, algunos internautas se preguntaron si la relación que sostenía con el paisa Juan David Zapata iba a continuar por fuera de la casa o solo serían amigos.

Ante esto, la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram para aclarar todas las dudas de sus seguidores y los televidentes que la apoyaron durante su estadía en el ‘reality’, entre las cuales estaba la incógnita de qué pasó con la pareja que antes tenía la manizaleña.

Puesto que al inicio del programa de televisión ella aseguró que sostenía una relación con una persona, pero semanas después se involucró sentimentalmente con el modelo Juan David Zapata.

Sandra Muñoz habla de la relación que tuvo antes del ‘reality’: ‘Una relación demasiado tóxica’



Sandra Muñoz explicó en un ‘reel’ que al ingresar en el ‘reality’ sostuvo una relación que duró varios años, pero terminaban de manera frecuente: “Para nadie es un secreto que tuve una relación de varios años, una relación demasiado tóxica, demasiado tormentosa. En el último año de esta relación terminamos muchas veces”.

En diciembre, antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’, la actriz estaba soltera, pero en enero su expareja la buscó y volvieron: “Empezamos otra vez, estuvimos más o menos dos semanas, entré a ‘La casa de los famosos’ y el día que entré terminamos otra vez”.

Esto porque habían llegado a un acuerdo de que si la modelo continuaba durante más de dos semanas en el programa de televisión no volverían a intentar entablar una relación: “Él no iba a estar más conmigo, él ya iba a declararse una persona soltera porque no iba a esperar a que su pareja llegara a los meses y posiblemente a las dos tres semanas, él ya iba a estar con otras personas”.

“Yo le entregué mi celular a la producción, quedé completamente incomunicada, yo entre y dije que estaba en una relación, pero sabíamos que esta relación no iba para ningún lado. Cuando entro a ‘La casa de los famosos’ empecé a escuchar a las dos, tres semanas: ‘Sandra que tú le encantas a Juan David’”, explicó la manizaleña.

“Entonces, en algún momento yo me puse a pensar: ‘Por qué me voy a quitar la oportunidad de conocer a una persona de intentar algo nuevo, si seguramente mi expareja en este momento está empezando una relación. Juan es un muchacho físicamente agradable, simplemente me dejé halagar, me dejé enamorar”, dijo Sandra Muñoz.

