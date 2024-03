Sandra Muñoz entra en llanto por drástica decisión de Isabella Santiago: ‘Es una bajeza’

‘La casa de los famosos’ es un reality show de RCN Televisión que en las últimas semanas ha ganado gran protagonismo en las redes sociales, debido a las diferentes situaciones que se presentan en la convivencia diaria de los concursantes.

El pasado 11 de febrero ingresaron 22 famosos al reality show y tras siete semanas de competencia solo 15 famosos continúan en el juego.

De acuerdo con la información proporcionada por el Canal RCN en su página web oficial, “La casa de los famosos Colombia ofrece una experiencia de entretenimiento en vivo que captura la vida cotidiana y los desafíos únicos de diversas celebridades colombianas”.

Además, el canal señala que en este formato de renombre mundial, las celebridades están siendo filmadas las 24 horas del día, permitiendo a los espectadores presenciar cada momento de drama, emoción y acción.

Al comenzar una nueva semana de competencia, Isabella Santiago se convirtió en la nueva líder y con su triunfo tuvo la oportunidad de escoger a uno de sus compañeros para compartir habitación de líder.

En un giro inesperado y una decisión que sorprendió a todos, la actriz venezolana escogió a Juan David Zapata como su compañero de habitación, desatando una gran polémica y la furia de Sandra Muñoz, quien sostiene una relación con el modelo de 27 años de edad.

De igual forma, la reacción de Juan David fue de evidente desconcierto y descontento, preguntando al ‘Jefe’ si era una decisión obligatoria. Tras esto, Sandra Muñoz entró en llanto y dejó ver su descontento ante toda Colombia.

Sandra Muñoz decidió enfrentar a Isabella Santiago por su polémica decisión y le dejó saber de su molestia por no respetar la relación sentimental que ella tiene con Juan David Zapata, la modelo manizalita dijo que era una falta de consideración hacia las mujeres.

“Cómo una mujer le hace algo así a otra mujer, cómo uno no se pone en el lugar de la otra mujer. Respétese ella y respete a otra dama. Eso es una bajeza, eso no lo hace una dama. No entiendo como una dama le hace eso a otra dama, en mi cabeza no me cabe”, dijo Sandra Muñoz.

“Es feo, demasiado feo que una mujer se preste para semejante bajeza, eso es una bajeza”, agregó la también empresaria.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

