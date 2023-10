Presentadora de Bravissímo y Baloto dice que es sapiosexual: ¿qué significa esto?

Sandra Mazuera es recordada por su participación en Protagonistas de Novela en el año 2002, actualmente es una reconocida presentadora de Bravíssimo de CityTV, junto a Mónica Hernández y Marcelo Cezán.



En la más reciente edición del programa y mientras se encontraba en una entrevista, la presentadora confesó que es sapiosexual, palabras que confudieron a sus compañeros de set.



Mientras se encontraban entrevistando a Jorge Herrera y Amparo Conde, quienes contraerán matrimonio después de 40 años juntos, pues los dos participaron en diferentes producciones en la pantalla chica.



“Cuando veo a Jorge fue amor a primera vista. Pero lo que más me interesaba de él, era la forma como hablaba y lo que hablaba, que yo intuía que era algo muy importante, pero no entendía. A mí la inteligencia de Jorge es una de las cosas que me tiene enamorada“, dijo la actriz, que es menor que Herrera por 17 años.



De manera casi inmediata, Sandra Mazuera intervino a la pareja y aseguró que Amparo Conde era sapiosexual, lo que generó risas y confusión entre los presentadores e invitados.



Aunque en ese momento no se especificó de qué se trataba esta orientación sexual, sí es de las más comunes en las mujeres.



¿Qué es ser sapiosexual?

La sapiosexualidad se define como la atracción hacia la inteligencia o el intelecto de una persona, en lugar de la atracción física.



En otras palabras, las personas sapiosexuales se sienten atraídas por la inteligencia y la capacidad intelectual de alguien, más que por su apariencia física.



El término "sapiosexual" se popularizó en el año 2004, gracias al trabajo de la autora estadounidense Jillian Prichard Cooke, quien utilizó la palabra por primera vez en su blog.



Según Cooke, la sapiosexualidad no es una orientación sexual, sino una preferencia. A pesar de esto, algunas personas consideran que la sapiosexualidad sí es una orientación, al igual que la homosexualidad, la bisexualidad o la heterosexualidad.



Según un estudio realizado en 2018 por la aplicación de citas OkCupid, la sapiosexualidad es una de las preferencias de citas más comunes en Estados Unidos, con el 12 % de los usuarios identificándose como sapiosexuales.



En un artículo publicado en la revista 'Sexual and Relationship Therapy', los investigadores encontraron que las personas sapiosexuales tienden a tener niveles más altos de inteligencia emocional, y que su atracción hacia la inteligencia puede estar relacionada con su necesidad de un alto nivel de comprensión emocional.

