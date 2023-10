¿Quiénes han sido las parejas de Sandra Mazuera presentadora de Bravissímo y Baloto?

La presentadora Sandra Mazuera es reconocía en el país por su participación en Protagonistas de Novela en el 2002, actualmente ella trabaja en el programa Bravíssimo de CityTV, junto a Mónica Hernández y Marcelo Cezán.



Gracias a su bella, profesionalismo y carisma, Mazuera ha logrado acumular una buena cantidad de seguidores en sus redes sociales, quienes están pendientes de todos los aspecto de su vida, en especial el amoroso.

De hecho, hace unas semanas sorprendió a los televidentes al revelar un aspecto sobre sus preferencias sexuales, que muy pocas personas conocen, pues aseguró que ella es sapiosexual, lo que significa le parece sexy la inteligencia y la sabiduría de las demás personas.



Por otro lado, Mazuera suele ser muy reservada con su vida privada y varios internautas se han preguntado si tiene pareja. Además, la han cuestionado sobre sus relaciones pasadas. A continuación le mostraremos quienes han sido pareja de la presentadora.



(No deje de leer: Presentadora de Bravíssimo y Baloto dice que es sapiosexual: ¿qué significa esto?).

Lucas Arnau

El rumor de su relación inició en enero del 2019, tiempo después de que ella se divorciara del actor Pedro Palacios y él, de la modelo Catalana Pérez. Este romance fue confirmado por ellos mismos tiempo después, cuando publicaron unas imágenes a sus cuenta de Instagram, pero ahora las eliminaron.



“A Lucas lo amo, lo adoro […] pero era muy complicada la vida juntos”, reveló en el programa 'La Red' en el 2019.



Además, agregó: “Él allá, yo acá; él paisa, amarrado a su tierra, y yo, pues, también muy amarrada a mis proyectos. Entonces, era complicado el tema y el avión está caro. Duramos andando varios mesecitos; compartimos mucho tiempo, pero cuando estábamos los dos libres, en vacaciones”.



(Le puede interesar: El guardaespaldas de Taylor Swift se fue a Israel a combatir: 'No son seres humanos').

Pedro Palacio

En marzo de 2017, la presentadora Sandra Mazuera decidió ponerle fin a su matrimonio con Pedro Palacio después de 6 años. Aunque en ese momento, no revelaron los motivos de su separación, tiempo después Mazuera decidió hacer pública la infidelidad del artista cuando se enteró de que Paula Maya estaba embarazada.



Por su parte, Pedro Palacio también hizo su defensa pública y contó el motivo de separación en una entrevista con 'Diva Rebaca'.



“Yo duré 8 años con Sandra, de los cuales dos fueron bacanísimos y después nos iba muy mal en la convivencia y por supuesto que eso fue deteriorando la relación… Una vez nos fuimos de vacaciones, estábamos super mal, nos íbamos a separar, casi que yo le dije: ‘hey, vamos a vacaciones, esto nos puede servir’… En esas vacaciones conocí a una mujer, me pareció guapísima, pero no pasó nada..."

Luego comentó que después de un mes de haberse separado de Mazuera que buscó a Paula, la mujer que conoció en sus vacaciones: "Ya había pasado un mes paralelo a eso y llamé a esta chica que había conocido en esas vacaciones. Ella vivía en Estados Unidos y yo iba justo por esos días a Miami a hacer unas audiciones...", concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

