Sandra Guzmán es una reconocida actriz de telenovela famosa por su participación en diferentes producciones de alto calibre y en el teatro colombiano. Fundó Cabaret en 2011 y logró posicionar su marca como uno de los lugares más emblemáticos del arte escénico bogotano.



(Siga leyendo: Yina Calderón: su viaje a Europa y las millonarias ganancias de sus negocios).

Gúzman ha sido notoriamente visible por haber participado en cintas como ‘Enfermeras’, ‘Amar y vivir’ y ‘El Bronx, cinta donde logró participar en más de 40 capítulos bajo el papel de María ‘Marucha’ Cárdenas’.

Recientemente, la bogotana llamó la atención de los medios de comunicación y las redes sociales por revelar la enfermedad incurable por la que está pasando una de sus hijas, y que no había manifestado de manera pública por evitar el agobio mediático a la menor.



Según dijo al programa ‘Lo sé Todo’, de ‘Canal Uno’ , su pequeña fue diagnosticada con esclerosis múltiple.



“Cuando yo llegué a España, unos seis o siete meses después le diagnosticaron a mi hija esclerosis múltiple. El mundo se me fue al piso, entonces la llevé a Colombia, donde le hicieron un diagnóstico impecable de pies a cabeza los mejores neurólogos del país. Ellos le ratificaron el diagnóstico”, explicó.



El parte de los especialistas no fue un impedimento para buscar alternativas que ayudarán a preservar la calidad de vida de la joven, por lo decidió volver a Europa para brindarle las mejores atenciones.



“Decidí venir a España a iniciar el mejor tratamiento médico que había para su edad. Cuando estuvo hospitalizada me acerqué y le dije: ‘Esta es una prueba más de vida y si hay que vivir un año, diez o cien, vamos a vivirlos bien, con toda’, expresó.



(Artículos relacionados: Maquilladora de Yailin la arregló para el parto: ‘Antes muerta que sencilla’).

Una labor alejada de sus pasiones



Según se mencionó en la entrevista, la actriz abrió un emprendimiento en el que se enfoca en la limpieza y cuidado del hogar. Si bien las críticas aparecieron, no le importaron, pues su negocio le ayudó a superar todo tipo de inconvenientes junto a su hija.



“Fuimos a poner un tapete en dos habitaciones y yo odio eso. Pusimos el piso nosotras dos y aprendí. Me pasó de todo, pero todo quedó espectacular”, manifestó.



Asumir los retos ha generado que sus retoñas se sumerjan en el mundo del deporte, siendo este uno de los caminos más satisfactorios que han llevado a la menor a superar los impases de la enfermedad.



“Mi hija está divinamente. Hoy está lesionada de un codo porque se fue a practicar judo, calcula el nivel en el que está. Juega tenis, juega básquet, va a gimnasio, hace boxing, mejor dicho”, concluyó.



(Le puede interesar: Video: el acto de un niño hacia un perro atrapado se vuelve viral).

Más noticias

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO