Sandra Bullock y Keanu Reeves se conocieron en la grabación de la película de acción ‘Máxima velocidad’, la cual fue estrenada el 10 de junio de 1994 y dirigida por Jan de Bont. En la cinta, tanto Bullock como Reeves fueron protagonistas con los personajes de ‘Jack Traven’ (Reeves), un policía de Los Ángeles que persigue al peligroso terrorista ‘Howard Payne’, protagonizado por Dennis Hopper.



Bullock interpretó el personaje de’ Annie Porter’, una pasajera que toma el control del bus el cual tiene explosivos que instaló ‘Howard Payne’, pero cuando el terrorista está en su maniobra para hacer que la explosión del bus sea posible, uno de los pasajeros intenta dispararle a ‘Payne’, fallando y acabando con la vida del conductor. ‘Porter’ se convierte en la ciudadana que logra salvarlos a todos.

¿Cómo comenzó la atracción ?



Me miró con ojos confusos. Estaba callado FACEBOOK

TWITTER

La atracción entre ambos actores comenzó a darse cuando Reeves perdió a su mejor amigo River Phoenix, con quien trabajó en películas como ‘Te amaré hasta que te mate’(1990) y ‘Mi mundo privado’ (1991). Su muerte se dio a causa de una sobredosis, por lo que Reeves tomó muy mal la noticia y pidió a la producción de la película unos días para tratar de sobreponerse de dicha pérdida. Al regresar a escena, Sandra Bullock le dio todo su apoyo y lo acompañó en muchos momentos en los que Reeves se ponía triste al recordarlo.

(Le puede interesar: 'The Matrix’ vive ahora una polémica, pero realmente cambió al cine)

Facebook Twitter Linkedin

Reeves se sentía a gusto con Bullock y esa fue la única razón por la que volvió al set de grabación. Foto: Instagram- pantallazo Actor Keanu Reeves

Fue una alegría tenerla cerca y trabajar con ella”, dijo en una entrevista con el medio ‘Entertainment Tonight’

Los nervios de Sandra Bullock al ver a Reeves

Por el lado de la actriz estadounidense, siempre que veía a Reeves prefería guardar silencio, solo por sentirse cómoda. Pero entre más callada permanecía cuando lo veía, él era menos charlador y carismático con ella.



Por tanto, para Bullock la reacción que tomaba Reeves era confusa, pues aseguró en la entrevista a ‘Entertainment Tonight’ que no entendía lo que ocurría ni por qué se comportaba de tal manera. “Me miró con ojos confusos. Estaba callado. ¿Dije algo que lo ofendió?”, recordó.



Reeves no actuaba de ninguna manera odiosa, al contrario, se sentía cómodo y seguro con lo que Bullock le decía o aconsejaba.

Facebook Twitter Linkedin

Nació en Arlington, Virginia el 26 de julio de 1964. Es actriz, directora y productora estadounidense de cine, Foto: Instagram- pantallazo actriz Sandra Bullock

Señales de atracción

Días después de estar tan callados, a Bullock le llegó un papel con una nota que decía: “Estuve pensando lo que me dijiste. Gracias”. Sí, pues se trataba del actor, quien comenzó a mostrarse detallista de diferentes maneras con ella.



No obstante, ni Bullock ni Reeves se atrevieron a tener una cita y conocerse más a fondo; se quedaron con lo que compartían en el set de grabación. Esto, y según lo que contó la actriz en la entrevista hecha en 2018 por Ellen Degeneres en su programa ‘Ellen Shows’: “Era algo sólo mío y creo que él no quería”.

(Siga leyendo: Ben Affleck reaparece tras separarse de Jennifer López



Sin embargo, meses después de la entrevista a Sandra Bullock, Ellen Degeneres tuvo en su programa a Keanu Reeves y aprovechó para preguntarle por la situación de atracción a Bullock, a lo que el actor respondió: “No sabía que le gustaba mientras filmaban la película. Obviamente ella no sabía que ella me gustaba también”.



La atracción entre ambos actores se quedó en secreto y, de maneras no muy directas, intentaron decirse que se gustaban, pero nunca fue posible una relación amorosa. Actualmente, son muy buenos amigos y al menos ambos saben que sí fue mutuo lo que llegaron a sentir en las grabaciones de ‘Máxima velocidad’.

placeholde r

Más noticias

Ritchie Valens: el trágico final del cantante de la icónica canción ‘La Bamba’

Maluma se molestó con fanáticas durante concierto: '¡Se van ya!'

Video: Jhonny Rivera muestra su lujosa colección de autos

Matrix: la ‘historia oscura’ que marcó la vida de Keanu Reeves

Tendencias EL TIEMPO