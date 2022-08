‘Sin tetas no hay paraíso’ fue una telenovela de Caracol Televisión, estrenada en 2007 que lanzó a la fama a varios actores, entre estos a la bumanguesa Sandra Beltrán. La mujer de 47 años se volvió conocida por interpretar el papel de ‘La Diabla’.



Desde hace años, Beltrán se había realizado un procedimiento quirúrgico para agregarse implantes de senos. Ahora la actriz decidió removerlos luego de algunos síntomas y malestares que padeció en los últimos meses.



(Siga leyendo: Lina Tejeiro de fiesta en el restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno).

Sandra Beltrán reveló la información en una entrevista con el programa ‘10AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio. En este espacio manifestó que desde hace dos años venía sufriendo problemas de salud.



"Más o menos desde el año 2020 yo empiezo a presentar síntomas, que nunca había tenido antes, como caída en abundancia del pelo, insomnio, desórdenes hormonales o de ánimo y muchas otras cosas que cuando se juntan te empiezas a asustar.", señaló.



Según su relato, al comienzo los doctores no tenían una explicación clara de qué tenía. Tampoco estaban seguros del diagnóstico pero le indicaron que padecía de un problema de tiroides.



Beltrán expresó que desde entonces estuvo en tratamiento para hipertiroidismo, hipotiroidismo y tiroiditis de hashimoto. En medio del proceso, empezó a tomar diferentes tipos de medicamentos que le sentaban mal.



(Más: Evaluna Montaner publicó tierna foto de Camilo e Índigo).



Fue en ese momento cuando la actriz comenzó a prestar atención a los relatos de otras mujeres que estaban retirándose sus implantes mamarios. La historia de su colega Angeline Moncayo, la impulsó a buscar ayuda e investigar más sobre el tema.



"Tenía varios síntomas, más de los que ya tenía, el tema de la memoria, falta de concentración, inflamación, migrañas y más. Angie me estaba asesorando, pero cuando iba con los médicos me decían que todo estaba bien con respecto a mi tiroides. Pero al hablar con el cirujano de Angie, él me comenta que posiblemente mis implantes me estaban afectando", afirmó Beltrán.



En ese momento la mujer tomó la decisión de abandonar sus prótesis y se sometió a la cirugía de retiro. El cambio le ha mejorado la vida y desde entonces asegura que se siente mejor.



(También: Las lujosas vacaciones de Andrea Valdiri y Felipe Saruma en República Dominicana).

Facebook Twitter Linkedin

La bumanguesa suele publicar fotos con su hijo pequeño. Foto: Instagram: @sandrabeltran75

¿Qué es el Síndrome de ASIA?

Según la Sociedad Argentina de Mastología, el Síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes se refiere a la reacción autoinmune o inflamatoria por una sustancia ajena en el cuerpo. Este caso suele ser común en las prótesis mamarias de silicona.



La condición puede presentarse en un paciente como dolores musculares y articulares, fatiga crónica, ojos secos y otros problemas neurológicos. El síndrome no se puede identificar con pruebas de laboratorio sino con exámenes de anticuerpos y otros detalles que dependen del criterio de cada médico.



(Le recomendamos: Juan Duque compartió fotos de su niñez; Lina Tejeiro enamorada).



En los últimos años han aumentado los casos y consultas por este problema en el mundo. Aunque una de las recomendaciones es retirar la silicona, si el líquido ya se ha infiltrado en el organismo lo más seguro es que continúen algunos síntomas.

Después de dos días de implantarse sus prótesis de senos, Karo Méndez sintió que algo extraño pasaba en su cuerpo.



En este video cuenta cómo descubrió que tenía Síndrome de ASIA y por qué decidió retirarse los implantes. pic.twitter.com/NZN8Lj7QRR — AJ+Español (@ajplusespanol) August 19, 2022

Más noticias

Anuel y Yailin: ¿Cómo fue el acuerdo prenupcial?

Shia LaBeouf dice que dejó de ser violento y que se convirtió al catolicismo

Nicole Kidman muestra sus músculos a los 55 años

Novia de Luisito Comunica denunció que fue víctima de acoso callejero

Álbum de Panini Catar 2022: la decepción de un niño al ver sus estampitas

Tendencias EL TIEMPO