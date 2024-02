San Valentín: los memes de desamor se toman las redes; Peso Pluma, infiel protagonista

Este 14 de febrero se celebra San Valentín, también conocido como el día del amor y la amistad, una fecha en que las personas aprovechan para celebrar el amor con sus parejas, amigos y familiares.



Por esta razón, en este día es normal que las personas regalen flores, chocolates o tengan citas en restaurantes, entre otras cosas. Sin embargo, esta celebración también es la oportunidad perfecta para que las redes sociales se llenen de memes de desamor.

Recientemente, Peso Pluma se ha convertido en el protagonista de ellos, pues el 13 de febrero Nicki Nicole confirmó que el cantante mexicano le fue infiel con otra mujer en Las Vegas, tras ver el Super Bowl.



Las imágenes de la infidelidad del intérprete de 'Ella baila sola' rápidamente se viralizaron en las redes sociales y al momento la argentina publicó en sus historias el siguiente mensaje.



(Lea también: Cómo puede convertir a su mascota en cupido con la Inteligencia Artificial).



“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole.

Como duermen hoy las que nunca les cayó bien peso pluma pic.twitter.com/s5LliHpZXV — Jael (@headovrhls) February 14, 2024

Tembló en 14 de febrero, esto es culpa de Peso Pluma.#Temblor pic.twitter.com/EaFBr45lJk — 💕. (@aestteteggukk) February 14, 2024

Bizarrap al enterarse de que Nicki Nicol y Peso Pluma terminaron. pic.twitter.com/GwX2o8W5If — 𝕸𝖎𝖐𝖊 𝖛𝖆𝖑𝖛𝖊𝖗𝖉𝖊 ✖ (@MikeN0More) February 13, 2024

Me informan que este fue la torta , del dia de San Valentín, que le envió Peso Pluma a Nicki Nicole. 😂 pic.twitter.com/GrdCUfwXi3 — Vicente (@Vicente15477281) February 14, 2024

*Peso pluma engaña a Nicki un día antes de san valentin*



“Me enteré de la misma forma que ustedes”



Our honest reaction: pic.twitter.com/zn1Nox0vxm — Conty (@ConstanzaCaff) February 13, 2024

Por esta razón, algunos internautas han aprovechado para hacer memes de desamor sobre esta situación. En general, los internautas han utilizado el nombre del cantante para agradecer que no tienen una persona así en sus vidas o hacen burlas de que se ahorró el dinero del regalo de San Valentín.



Por otro lado, en las redes sociales también han circulado varios memes de personas que están solteras en esta fecha o tienen el corazón roto. Asimismo, se han recordado memes clásicos de San Valentín, como el de la canción Fabi Ou.



(No deje de leer: San Valentín 2024: estas son las mejores frases para dedicar a su pareja).

Peso Pluma se ahorró el regalo del 14 de febrero para Nicki Nicole.pic.twitter.com/AxyuzcWdXE — Damián Cevallos (@ddamian29_) February 13, 2024

Soltero pero aún así esperando que alguien me regale una flor por San Valentín pic.twitter.com/qORnESRHF5 — Rubens 🦊 (@badgalrubs) February 14, 2024

Feliz día de san Valentín pic.twitter.com/ah9W8yDjKD — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) February 14, 2024

A continuación le mostraremos los memes más populares de las redes sociales:

otro san valentin soltero pic.twitter.com/zfVauwrfAt — con (@cont4vella) February 14, 2024

otro año más san valentín soltero!!! pic.twitter.com/SIK9M9ewlu — manu (@bwboi1) February 13, 2024

A mí San Valentín no me gusta por lo que el día quiere representar, a mí San Valentín me gusta por los memes pic.twitter.com/r0XLc2swge — 🦊 Sauron 🦊 (@Sauronsote) February 14, 2024

El 14 de febrero, San Valentín con Luna en Tauro ♉ , el mood 😂😂👇.

.#memes pic.twitter.com/UDQvgqsFue — Nanda Astral (@NandaAlvarez6) February 13, 2024

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La casa de los famosos: ‘La Segura’ se confesó y contó que fue víctima de ‘brujería’

¿A qué edad las personas están más satisfechas con su vida sexual? Estudio lo revela

Colombia es el segundo país más infiel, según encuesta: ¿cuál es el primero?