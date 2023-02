Cada 14 de febrero Fiaban Orduz, más conocido en el mundo de la redes sociales como ‘Fabi Ou’, se vuelve famoso por una canción que compuso hace diez años para conmemorar la llegada del Día de Amor y Amistad.



Su vida no ha sido fácil tras el reconocimiento que ganó en redes, pues ha tenido que superar adicciones y fuertes caídas emocionales a causa de burlas y malos tratos de la gente que lo reconocía en la calle.



Hoy se gana la vida con sus emprendimientos y por la marca que logró posicionar hace diez años, ‘San valen Valentín’, nombre del tema que lo volvió una figura pública, que hoy cuenta con una comunidad de más de 164 mil seguidores en Instagram a los cuales llama los ‘saltarines’.



Sin embargo, su proceso no ha sido fácil y en una conversación que pudo sostener con ‘Pulzo’ manifestó que entró al mundo de las drogas en su afán de “no dejarse de nadie”; de las personas que acudían a su casa para molestarlo y lanzarle improperios.



“Estuve a punto de que me mataran en muchas ocasiones. Gracias a Dios me salvé de muchas cosas malas“, dijo.



“vivía en las calles. No quería saber nada de las redes sociales por los comentarios negativos que me llevaron a la depresión y me refugié en las drogas“, agregó.



Cuando pensó que el abismo ya estaba tocando la puerta de su vida, dejó los vicios y se enfocó en sacar adelante a sus hijos , no sin antes entrar en un proceso de rehabilitación para estar limpio del todo.



Como bien se dijo, hoy tiene su propia empresa de empanadas que lleva su nombre y cuenta con un local consolidado en una de las zonas populares de Bucaramanga. Así mismo, es llamado a varios eventos en temporada de Amor y Amistad para que ponga su toque en bares y discotecas.



