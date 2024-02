San Valentín 2024: estas son las mejores frases para dedicar a su pareja

¿Sin ideas? Este 14 de febrero, Día de San Valentín, una manera buena y económica es escribir una carta de amor a su enamorado. El regalo puede combinarlo con unas flores o unos chocolates para no dejar pasar la ocasión.

¿Por qué se celebra San Valentín?

Esta fecha se celebra en varias partes del mundo. En Colombia, el Día del Amor y Amistad se festeja a mediados de septiembre. Sin embargo, ambas ocasiones las parejas las aprovechan para dar regalos y pasar tiempo de calidad.



Se desconoce la historia exacta de San Valentín. Algunos historiadores apuntan que el origen se remonta en la antigua Roma, en un evento de las lupercalias. Este era el 15 de febrero.

(De interés: Estos son los descuentos en moteles en Bogotá para celebrar San Valentín 2024)

Facebook Twitter Linkedin

Esta celebración se realiza en varios países del mundo. Foto: iStock

Otra teoría es de una fiesta llamada Juno Februata, la cual era costumbre que los hombres escogieran a su pareja mediante una caja que tenía varios nombres escritos en una hoja de papel. Las reuniones era un momento para conocer personas y, tal vez, conseguir amores verdaderos.



Sin embargo, la historia que toma más fuerza y es creída por muchos es la de Valentín, un santo que, contra todo pronóstico, rechazó la ley promulgada por el emperador Claudio II, 'el gótico,' la cual prohibía a los jóvenes enamorados casarse, de acuerdo con 'National Geographic'.

(A continuación: ¿Está soltero en San Valentín? Estos son los mejores planes para celebrar en solitario).

El sacerdote desafió al emperador y empezó a realizar matrimonios secretos. Además, lograr convertir a personas al cristianismos y ayudar a los presos antes de ser torturados.

Según 'Aci Prensa', el hombre fue descubierto y confinado. Un oficial encargado le dijo que lo dejaría en libertad si podría devolverle la vista a su hija. El santo lo demostró. Sin embargo, a pesar del milagro siguió preso y fue asesinado el 14 de febrero del año 269 d.C. Por esta razón, la fecha se celebra ese día.

(Enseguida: Diez regalos urgentes, bonitos y baratos para este San Valentín: ¿dónde encontrarlos?)

Frases para dedicar en San Valentín

Si su presupuesto es reducido, puede dedicar un mensaje, enviarlo por WhatsApp o escribir una carta. Lo más importante es la intensión, expresar su amor y gratitud a aquella persona que lo hace feliz. El portal 'Mensajes inspiradores' comparte algunas frases. A continuación, las ideas:

- Porque el recuerdo de tu dulce amor me llena de riquezas y en esos momentos no cambiaría mi destino por el de un rey.



- Tú eres mi amor eterno.



- Estoy profundamente agradecido/a por todo lo que has hecho por mí.



- En cada latido, en cada suspiro, solo pienso en ti. Feliz Día de San Valentín, mi amor.



- Gracias por llenar mi vida de amor, risas y alegría. Feliz Día de San Valentín.



- A tu lado, cada momento es una aventura de amor. Feliz Día de San Valentín, mi tesoro.



- Cada momento a tu lado es un sueño hecho realidad, ¿te gustaría compartir más momentos juntos.



- Estar a tu lado me hace sentir completa, ¿quieres ser mi otra mitad?



- No sé qué hiciste para tener este efecto en mí, pero no puedo evitar querer estar cerca de ti todo el tiempo.



- Gracias por llenar mi vida de amor, risas y felicidad.



- Tu amor es el mejor regalo que he recibido.



- Eres el ingrediente secreto que hace que mi vida sea perfecta.



- Eres mi razón para sonreír en los días grises y mi inspiración para seguir adelante.

El origen de San Valentín

Más noticias en EL TIEMPO

La casa de los famosos: ‘La Segura’ se confesó y contó que fue víctima de ‘brujería’

Silvestre Dangond confesó que vendía empanadas en Valledupar antes de ser famoso

Colombia es el segundo país más infiel, según encuesta: ¿cuál es el primero?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO