San Pancracio, el santo al que se le pide suerte en la lotería y dinero: así se le reza

Las loterías son uno de los juegos de azar que más personas suelen jugar alrededor del mundo, pues les permite volverse millonarios de la noche a la mañana. Por esta razón, algunos utilizan diferentes técnicas para poderse llevar el gran premio, una de las más usadas es encomendarse a los santos, en especial a San Pancracio.

¿Por qué San Pancracio es el santo del dinero?

A lo largo de los años, San Pancracio ha sido vinculado con la suerte, sin embargo, no está muy claro de donde nació esta creencia que por lo general se suele presentar en los devotos de España.



Según el medio 'ABC', este santo era un joven romano que era hijo de unos nobles paganos. Su madre, Ciriada, murió en el parto y su padre, Cleonio, falleció cuando él tenía 7 años. Por esa razón, a muy corta edad tuvo que vivir con su tío, Dionisio, en Roma y allí ambos se convirtieron al catolicismo y donaron a los pobre algunas de sus posesiones.



Cuando tenía 14 años, el emperador Diocleciano decretó la última y más violenta persecución a los cristianos del Imperio Romano. En ese entonces, el joven fue denunciado y aunque Diocleciano intentó con toda clase de promesas y amenazas que abandonara su fe, él se mantuvo firme. Indignado, el emperador ordenó que lo decapitaran.

Se dice que una mujer llamada Octavilla recogió su cuerpo y lo enterró en un cementerio cercano, en el que luego se edificó la Basílica de San Pancracio. Aunque, San Pancracio era uno de los santos 'sanadores', con el tiempo se volvió el abogado de la salud y del trabajo.



La razón de que sea vinculado con el dinero y la lotería podría estar en que su figura suele ser representada con un libro, el cual dice en la portada "Venite ad me et ego dabo vobis omnia bona", que significa "Venid a mí y os daré todos los bienes".

Cómo colocar a San Pancracio para atraer la suerte

Para atraer la suerte, su imagen debe tener su dedo elevado de forma que apunte al interior del local o del hogar. Además, se debe poner dinero cerca de su imagen y también un ramo de perejil.



Algunas personas suelen colocarle un trozo de pan o una moneda junto a sus pies.

Oración a San Pancracio

Según el medio 'El país', esta es una opción de plegaria a este santo. “Oh glorioso San Pancracio, valiente mártir y fiel discípulo de Cristo, te imploramos humildemente en esta hora de necesidad. Tú, que has sido reconocido como el santo de la prosperidad y el trabajo, escucha nuestras súplicas.



Intercede por nosotros ante el trono de Dios, para que podamos encontrar la ayuda y el apoyo que necesitamos en nuestros asuntos financieros. Derrama tu bendición sobre nuestras vidas, para que podamos superar las dificultades económicas que enfrentamos.



Concede, oh bondadoso San Pancracio, que podamos utilizar los recursos que obtengamos de manera sabia y generosa. Inspíranos a trabajar con diligencia y a ser buenos administradores de los dones que recibimos.



Que tu ejemplo de fe y valentía nos guíe en momentos de desafío, y que podamos confiar en la providencia divina en cada paso del camino. Amén”

