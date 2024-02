San Judas Tadeo: ¿para qué se le reza y cuáles son los milagros que se dice que cumple?

La fe mueve montañas. Las personas creyentes se acercan a los santos en busca de alivio para sus preocupaciones y San Judas Tadeo es conocido por ser el patrón de las causas desesperadas, razón por la cual tiene millones de devotos en todo el mundo. Pero, ¿por qué es que se le busca y cuáles son los milagros que se dice que concede?

El padre John M. Lozano, publicó en el sitio El Santuario Nacional de San Judas, que San Judas Tadeo es uno de los santos con mayores devotos al que millones de feligreses le tienen mucha fe, pero no todos conocen su historia. Fue uno de los doce Apóstoles, hermano de Santiago el menor. En los evangelios no se habla mucho sobre él, por lo que durante muchos años estuvo prácticamente en el olvido. Sin embargo, es una figura importante, incluso, como primo de Jesús, creció a su lado.

San Judas Tadeo fue muy cercano a Jesús y se dedicó a difundir el evangelio. Se le atribuye, por ejemplo, la autoría de la carta de Judas en el Nuevo Testamento en donde se habla sobre la importancia de la fe. Pero precisamente fue su compromiso con la evangelización lo que lo llevó a su persecución, arresto y muerte. Aunque no se tiene mucha información al respecto, se dice que fue torturado en Persia, golpeado, apedreado y asesinado por sus creencias.

La razón por la cual los devotos acuden a San Judas Tadeo cuando tienen una causa difícil es precisamente por su cercanía con Jesús. La Agencia Católica de Información y la Santa Brígida de Suecia, afirman que Jesús llegó a decir que quién necesitara algún favor complejo debían acercarse a ese apóstol.

Además, como durante mucho tiempo no fue considerado, los feligreses asumieron que no tenía tantas peticiones, por lo que se acercaron a él pidiendo auxilio más rápido.

Los creyentes se acercan a San Judas Tadeo en busca de milagros. Foto: iStock

¿Por qué San Judas ganó popularidad recientemente?

A pesar de que actualmente son millones los devotos de San Judas Tadeo, la realidad es que durante años no fue considerado entre los más milagrosos, una de las razones que explica eso es que muchas personas lo confundían con Judas iscariote, quien traicionó a Jesús y lo vendió por unas monedas.

Todavía incluso hay un poco de confusión al respecto. Sin embargo, en la misma Biblia a Judas se le llama Tadeo precisamente con la intención de distinguirlo de Judas iscariote, el traidor. Cabe decir que el nombre de Tadeo proviene de una palabra aramea que significa hombre de pecho abierto, generoso o valeroso.

Otro dato que vale la pena destacar sobre San Judas Tadeo es que lo que lleva en el pecho no es una moneda sin un medallón, se le representa portando este elemento debido a que su imagen es muy parecida a la de Jesús, por su parentesco familiar, y a través de ese detalle es que se diferencia de Cristo.