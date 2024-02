San Cipriano: la oración que hay que rezar para eliminar deudas y recibir dinero

Cuando se tienen dificultades financieras, además de buscar la mejor estrategia para administrar mejor los recursos y poder salir adelante de la situación, la fe también puede hacer una gran diferencia. Y San Cipriano es uno de los santos a los que los feligreses acuden ante una necesidad de ese tipo.

San Cipriano fue obispo de Cartago y mártir de la iglesia. Aunque nació en un hogar bien acomodado, decidió vender sus bienes para convertirse al cristianismo y desde entonces se dedicó a difundir la palabra con una firme conducta, especialmente durante el brote de la plaga. Precisamente sus convicciones fueron las que lo llevaron a ser perseguido y fue sentenciado a morir decapitado.

Hoy este santo es uno de los más buscados para pedir una mejora en la situación económica y esta es una poderosa oración para solicitar su intercesión según el sitio Fieles a Dios:

San Cipriano, te imploro porque la fortuna dejó de acompañarme, pues actualmente me encuentro pasando por diversas necesidades, lo que ha traído a mi vida la escasez.

Esto me llena de angustia y desasosiego, porque no encuentro como satisfacer mis penurias y las de mi familia.

Por eso te pido que retorne a mí la prosperidad económica, ayúdame a conseguir dinero y abundancia.

Oro porque esta súplica sea escuchada, intercede ante Dios todo Poderoso para que encuentre esa tan ansiada abundancia que hoy te estoy requiriendo y que no se aleje más de mí.

Santo mío, escuchas a quienes dan testimonio de tu auxilio, por eso vengo a ti, para que esa misma ayuda la coloques en mis manos para el dinero.

Intercede por mí y por mi familia, para que esto solo sea pasajero y siempre vivamos en abundancia, para que nunca nos falte nada. Te imploro que lo que hoy vivimos

solo sea un recuerdo.

Concédeme abundancia siempre, para siempre y en todo momento, dame la abundancia económica que tanto lo necesito.

Confío en que tus méritos podrán mover la mano poderosa de Dios. Tú sabes la carencia que tengo, por eso te prometo que al bendecirme con el dinero urgente,

ayudaré a quien también lo precise en lo que esté en mis manos.

Gracias San Cipriano, porque eres la luz que guía cual faro de la adversidad a la abundancia.

Amén.

San Cipriano es venerado como un santo para atraer la abundancia. Foto: iStock

La oración de San Cipriano para ayudar en los problemas amorosos

San Cipriano también es conocido por ayudar cuando se está pasando por un problema amoroso y esta es la oración recomendada si se está enfrentando una ruptura o se quiere recuperar el amor de la pareja.

San Cipriano, bendito entre los santos, suplico tu favor. Haz que (nombre de la persona) sienta que me necesita cerca, que no pueda soportar mi ausencia y me llame.

Haz que mi teléfono suene y que pueda escuchar la voz de (nombre de la persona) al otro lado. San Cipriano, todopoderoso benefactor, concédeme este simple deseo, escuchar la suave voz de (nombre de la persona).

Y poder sentirla, disfrutarla y adorarla una vez más. San Cipriano, convence a (nombre de la persona) para que me llame, esté donde esté y en este mismo momento. Haz que marque mi teléfono porque desea escucharme y reír o llorar junto a mí.