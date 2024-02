Samo, asesor de Cepeda en ‘La Voz Kids’, aclaró por qué se separó del grupo Camila

El reality show infantil de canto ‘La Voz Kids’, presentado por Caracol Televisión, ya entró hace unos días a su segunda etapa, en la que los jurados deben escoger a los participantes que siguen en la competencia de acuerdo al desempeño en batallas con otros miembros del equipo.



Para esta tarea, los tres jurados cuentan con la ayuda de asesores escogidos por ellos mismos. A Greeicy la ayuda su pareja, Mike Bahía; a Aleks Syntek lo asesora Catalina García, de Monsieur Periné; y en el equipo de Andrés Cepeda está Samo, exintegrante del grupo Camila.

Samo, o Samuel Parra Cruz, no es un nombre muy reconocido entre los colombianos (a excepción, claro está, de los melómanos y los románticos que amaban a Camila). Sin embargo, su participación en el reality ha despertado la curiosidad de los televidentes, que ya empezaron a indagar sobre él.



Samo nació el 2 de diciembre de 1975 en Veracruz, México, y se integró al grupo Camila junto a Mario Domm y Pablo Hurtado en el 2005. Con ellos logró cinco nominaciones al Grammy Latino y un disco de diamante en su país natal.

Sin embargo, en el año 2013 se separó de la agrupación e inició una carrera como solista, que empezó con su primer álbum de estudio, ‘Inevitable’.



Desde su salida se esparcieron rumores acerca de una mala relación, problemas de ego o demás cosas por el estilo. No obstante, Samo dijo en una conferencia de prensa hace poco que este no era el caso.



“No me salí de Camila. El público piensa que me salí, porque quería ser independiente, por ego, por ser la estrella, pero siempre he dicho que me gusta compartir y disfrutar del talento de los demás”, declaró el cantante.



Lo que sucedió, según lo narra, es que Sony le ofreció grabar su primer disco como solista cuando él seguía en el grupo. Pensó que podría trabajar en el proyecto con Sony mientras seguía con Camila, pero lamentablemente no fue así.



“Cuando estaba a punto de estrenar mi producción musical como solista, ellos entraban a grabar el siguiente disco de Camila y yo no podía abandonar mi proceso, dejarlo en el cajón y decir: ‘Corro con Camila’. Entonces, ya no fui invitado a Camila, así sucedieron las cosas”, confesó.



Además, declaró que tenía “un cansancio natural”, se sentía agotado, pero nunca hubo una discusión ni una mala relación con sus compañeros. De hecho, en una de las giras de Camila del año pasado lo invitaron a cantar.

“Lo extrañábamos muchísimo, porque además que es un increíble músico, cuenta unos chistes chingones”, dijo Mario Domm, vocalista principal de Camila, después de la reunión.



“En estos 10 años, los tres hemos crecido como personas, hemos madurado, hemos entendido y aprendido del pasado. Nos hemos dado cuenta también con el tiempo cómo extrañábamos la magia que sentíamos cuando estábamos los tres”, agregó el otro integrante de la agrupación, Pablo Hurtado.



