Sam Bankman-Fried, con solo 30 años, es uno de los empresarios más reconocidos de Estados Unidos al ser el director general de FXT Tranding Limited, una compañía de intercambio de criptomonedas.

No quiero un yate FACEBOOK

TWITTER

20 mil millones de dólares (algo más de 74 billones de pesos colombianos) componen su fortuna, de acuerdo con el medio especializado ‘Bloomberg’. De hecho, ‘Forbes’, otro medio económico, lo destacó en 2022 como una de los empresarios menores de 30 que hacen parte de los jóvenes revolucionarios de la industria. Lo tiene todo: dinero, carisma y empresa próspera.



(Además: Millonaria compra de Musk en Twitter, ¿qué porcentaje de la firma tiene?).



Pero se cansó de que a su nombre esté tal astronómica cifra de dinero. Bankman-Fried, con su singular peinado de rulos, quiere regalar el 99 por ciento y quedarse con el uno por ciento para costear su vida cotidiana.



“Muy pronto te quedas sin formas de hacerte más feliz gastando dinero. No quiero un yate”, dijo en charla con ‘Bloomberg’. De esta manera, enfatizó en que ya no le encuentra el sentido a gastar o comprar cosas.

Facebook Twitter Linkedin

Sam Bankman-Fried tiene 30 años. Foto: Facebook Sam Bankman-Fried

Eso sí, no quiere abandonar su empresa. Entre sus planes está que FXT se convierta en “la mayor fuente de transacciones financieras del mundo

¿En qué donará su dinero?

Podemos esperar que las pandemias empeoren con el tiempo y sean más frecuentes FACEBOOK

TWITTER

Graduado de una licenciatura en física y con una especialización en matemáticas, el joven quiere mantener un estilo de vida de ‘altruismo efectivo’, que él define como la manera de hacer el bien con su propio dinero y tiempo.



(Le recomendamos: Él es Lev Leviev, el rico del que el estafador de Tinder decía ser hijo).



Ya donó 50 millones de dólares durante 2021 para iniciativas ambientales y para ayudar a India en medio de las complejidades de la pandemia del covid-19. Incluso, según le dijo al medio citado, espera entregar hasta mil millones de dólares en este 2022 y una de esas donaciones irá destinada a la preparación para una futura pandemia.



“Podemos esperar que las pandemias empeoren con el tiempo y sean más frecuentes, solo por la posibilidad de fugas de laboratorio. Esto es una posibilidad no trivial que puede desestabilizar el mundo si no nos preparamos para ello”, aseguró.Su plan no tiene marcha atrás para entregar unos 19.800 millones de dólares. Él no la califica como una decisión de la que se pueda arrepentir.

Facebook Twitter Linkedin

Su empresa está avaluada en más de 20 mil millones de dólares, según 'Forbes'. Foto: iStock

(Además: Jeff Bezos: la rutina que hace cada día para ser exitoso).



“No es una decisión que reevalúe constantemente, porque creo que no me sirve de nada estar reevaluando constantemente nada. Minuto a minuto, ya no me parece una decisión”, mencionó. Para él, es un hecho.



FXT Tranding Limited, fundada en 2018, permite a los inversionistas y grandes empresas intercambiar criptomonedas, un mercado financiero que cada vez toma más auge. La compañía está en pleno crecimiento y espera construir una sede para 1.000 empleados en Bahamas, con vista al Océano Atlántico.

También puede leer:

- Hombre se vacunó 90 veces contra covid-19 para vender carnés.

- Retiran huevos Kinder Sorpresa en Europa por posible vínculo con salmonela.

- Tianxing I: así es el avión que viajará de Pekín a Nueva York en una hora.

- Esposa de Elon Musk dice que el magnate vive 'bajo la línea de pobreza’.

Tendencias EL TIEMPO