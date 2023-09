Cada vez se habla más sobre la importancia de cuidar del bienestar propio en niños, jóvenes y adultos; entendiendo la felicidad como una conexión entre la salud física y mental. Por ello, el creciente uso de las redes sociales es un factor de riesgo que sigue preocupando a los investigadores por sus resultados desfavorables en la mente.



Le contamos qué implicaciones y efectos tiene en la salud mental de los adultos el uso excesivo de las diferentes redes sociales.(También: ¿Cuáles son los hábitos que se debe tener para ser feliz? Aquí le explicamos).

Las redes sociales se han modificado a través del tiempo, configurándose en nuevas maneras para interactuar con otros, tener amigos, pareja y ver a través de la pantalla un nuevo mundo virtual que no siempre se adapta a la realidad.



Cabe resaltar que su invención ha generado oportunidades y desarrollo en la sociedad, creando nuevas maneras de estudiar e incluso de trabajar, las cuales abren la brecha de las posibilidades en el conocimiento y la productividad.



Ahora bien, de acuerdo con información de BBC existe un peligro para la salud, en especial de los adultos en redes, ya que a pesar de que poco se habla de ello, si no de cuidar a los niños y jóvenes. Los adultos no tienen quien los supervise.



Según investigaciones, los adultos usan las redes sociales por motivos tanto privados como profesionales, por ello usualmente utilizan dos perfiles y casi siempre, en distintos sitios, lo que los expone más a los riesgos mentales del internet.



Otro factor que puede afectar a los adultos en el creciente mundo digital es no sentirse parte de este o sentir rechazo por las nuevas maneras de conexión con otros, como dejar de lado las llamadas y solo recibir mensajes de texto, entre otras prácticas.



Marian Rojas Estapé, médica y psiquiatra, habla en sus conferencias sobre el impacto negativo del uso excesivo de las redes sociales en el bienestar de la mente y las emociones. Estas plataformas generan una adicción que puede llegar a producir sensación de insuficiencia, baja autoestima y envidia.



"La pantalla se ha convertido en una sensación. Hoy en día nos hemos convertido en adictos a experiencias vibrantes, somos drogodependientes emocionales. Las redes son el culto del instante. Esa droga constante que nos da la pantalla", señala Estapé.

Estapé afirma que el placer está modulado por el cerebro a través del neurotransmisor de la dopamina y cuando esta baja genera una sensación de vacío y desanimo, buscando otra vez sentir bienestar. En las redes sociales, se traduce en los clics y permanecer conectado durante varias horas.



Los 'me gusta' en redes sociales o cuántas personas vieron las fotos genera dopamina y cuando la persona se aleja de la pantalla o deja de consumir contenido, la dopamina baja y el cuerpo busca volver a tener ese sentimiento.

Según Medine Plus, la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social, ya que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida.

¿Cómo puede hacer un buen uso de las redes sociales?

Establezca horarios para estar conectado. Gestione sus aplicaciones sociales, busque las que se adapten a sus gustos. Si nota sentimientos de frustración, suspenda esa red social. Sea critico con el contenido que consume, no piense que todo es real. Evite comparaciones con otros usuarios. Comparta y consuma contenido que lo motive.

Investigaciones han demostrado que las redes sociales generan dopamina. Foto: iStock

Por último, sea consciente de sus emociones al mantenerse conectado a una red social, y en caso de sentir tristeza o ansiedad. Consulte a un experto que le pueda ayudar a superar esos sentimientos.



Recuerde que la salud mental es fundamental para llevar a cabo una vida no solo tranquila sino saludable.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

