Salud mental: Consejos para evitar rumiar con los problemas de la vida

El afán del día a día trae consigo muchos pensamientos y preocupaciones que pueden causar pensamientos de angustia y ansiedad en las personas, así como también ocasionar múltiples preguntas de qué viene en el futuro.



Muchos se quedan divagando y preguntándose una y otra vez, especialmente si es una situación negativa en su vida.



Esto se llama rumiar o rumiación emocional y es una típica reacción de las personas ante situaciones de estrés.



De acuerdo con informes, la rumiación está detrás del 40% de síntomas clínicos de ansiedad y el 30 de los de depresión en países como España.

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 450 millones de personas en el mundo tienen problemas de salud mental que perjudica su vida y la relación con los demás.



Esta población está comprendida en jóvenes desde los 18 años, pero la misma organización señala que los problemas de salud mental pueden ocurrir incluso antes de los 14 años.



Esta situación no deja de crecer, pero muchas personas están buscando un remedio para ello y los expertos aseguran que lo mejor que se puede hacer es utilizar ciertas estrategias para mejorar las dolencias mentales y alejar problemas como la rumiación emocional.



Una de las situaciones que ciertamente hay que evitar es la automedicación, dado que muchas personas están optando por ingerir antidepresivos para mejorar su condición, pero sin supervisión médica, lo que puede traer consecuencias aún peores, por lo tanto, siempre es importante que ante cualquier afectación de tipo físico o mental acuda a un profesional de la salud.



Además, aunque los medicamentos pueden aliviar los síntomas de manera rápida, estos no requieren esfuerzo y no le aportarán a la persona ningún recurso adicional ni una estrategia más saludable para enfrentar emociones desagradables en un futuro sin tener que acudir a los fármacos, por lo tanto, el portal 'Glamour' entrega unos consejos para manejar de una mejor forma la rumiación.

Consejos para evitar rumiar

Según el portal, desarrollar habilidades para manejar este tipo de emociones, le ayudarán a un autoconocimiento, control, autoeficacia y confianza en sí mismo.



Entre estas habilidades que se pueden entrenar están:



Aceptar y reconocer que se está sobrepensando las cosas

Lo adecuado es saber cuando se está rumiando, de esta forma se sabrá cuando tomar distancia de ese pensamiento y se entenderá qué tipo de emociones y mensajes se transmite al rumiar.

Aprender a conversar con usted mismo



Un auto diálogo puede servirle cuando esta situación de se presente para saber qué tan difícil es y si al tratarse asimismo de una forma más amable, buscar una solución efectiva.

Para evitar la rumiación es necesario reconocer la situación que la está ocasionando. Foto: iStock

Buscar darle vuelta a la situación

Según la profesora de la facultad de salud de la Universidad Camilo José Cela, Ruth Castillo, cuando la mente entra en un círculo sin salida es porque las emociones que se sienten pueden estar sesgando la forma de interpretación.



Cuando se reformula esa situación es posible encontrar otras astas de ella, es decir, que no hay una verdad absoluta de cómo ver el problema y que existen múltiples soluciones y alternativas en los que centrar la atención.



Por ejemplo, si usted ha recibido una crítica de otra persona, trate de interpretar este concepto como su opinión, no como un reflejo de su capacidad o de ser una persona incapaz de salir adelante. Esto se puede lograr recordando situaciones en el pasado que ha podido resolver.



Recuerde que si presenta cualquier dificultad en su salud, lo adecuado es acudir a un profesional de la salud para tratar su afectación.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

