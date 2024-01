El misterio que oculta la mansión en la que se filmó la película 'Saltburn'

En un rincón remoto de Northamptonshire, Inglaterra, se alza una mansión que data de aproximadamente 1328 y que ha permanecido en gran parte oculta al público durante siglos.



Esta finca, conocida como Drayton House, se convirtió en el escenario de la intrigante película de comedia negra, 'Saltburn', estrenada el año pasado, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por un elenco que incluye a Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Alison Oliver, Archie Madekwe y Carey Mulligan.

Sin embargo, más allá de la trama del filme, la verdadera incógnita que envuelve a esta mansión ha comenzado a intrigar a sus seguidores.



Drayton House, una colosal mansión de 127 habitaciones, fue en su momento propiedad de la familia Drayton antes de pasar a manos de los Sackville en el siglo XVIII.



Pero lo que más ha llamado la atención de aquellos que han tenido la oportunidad de adentrarse en sus imponentes muros es la enigmática condición impuesta por sus actuales propietarios para permitir que se usara como escenario para 'Saltburn': el estricto anonimato.

Saltburn se estrenó en 2023. Foto: Prime video

A pesar de que la película desplegó en la pantalla grande los rincones más exquisitos de la mansión, los Sackville otorgaron los permisos con una única y peculiar condición: que el nombre de la lujosa propiedad se mantuviera en absoluto secreto.



El equipo de producción de 'Saltburn' tuvo plena libertad para decorar la mansión a su gusto, lo que resultó en la incorporación de obras de arte contemporáneas y la disposición de muebles por toda la casa.



Se realizaron modificaciones incluso en el baño, donde tuvo lugar una de las escenas más destacadas de la película. 'Oliver Quick', el personaje principal, observa a 'Felix Catton' en la intimidad en un baño que fue adaptado para la escena, ya que el original no contaba con las dimensiones necesarias.

Jacob Elordí (izqu.) interpreta al anfitrión, Felix Cotton. Foto: Prime VIdeo

Emerald Fennell, la directora de la película, se refirió a la importancia de Drayton House en la narrativa de Saltburn. "Por eso la casa era tan importante. Tenía que ser algo que no se hubiera usado antes. Esto ni siquiera había sido fotografiado y mucho menos filmado. Siempre quisimos tener la sensación exacta de que es un lugar real", señaló en una entrevista con 'House and Garden'.



Fennell agregó: "Cuando entré por primera vez a la casa, los bustos en el gran salón tenían sombreros tontos y pensé: 'Eso es exactamente'. Eso es exactamente lo que hay que sentir. Para la gente que vive aquí es simplemente su hogar y es simplemente divertido. Estas grandes cosas son solo el desorden de tu vida diaria. Eso fue algo que sentí que realmente no habíamos visto antes".

Así puede llegar a la mansión

La película, que recibió nominaciones a los Globos de Oro, ha generado un creciente interés por parte de sus seguidores, quienes han comenzado a explorar cómo llegar a esta mansión de ensueño.



A través de una publicación en TikTok, la usuaria @be_better_known compartió detalles sobre la ruta desde Northamptonshire para llegar a Drayton House. Según sus instrucciones, se debe comenzar en un lugar llamado Lowick y buscar el pub Snooty Fox, donde es posible estacionar.



Luego, siguiendo por Drayton Road y pasando unas cabañas, se llega a la finca, cruzando sobre el río y pasando una fuente de agua a la izquierda.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación Argentina, y contó con la revisión de la periodista y un editor.