Nusret Gökçe, o más conocido en redes sociales como ‘Salt Bae’, se ha vuelto viral en redes sociales pues un fan de él aseguró que fue una decepción conocerlo en persona. El TikToker Masala Bhai visitó uno de los restaurantes del mediático chef y pagó una gran cantidad de dinero para conocerlo.

Sin embargo, el encuentro no fue como esperaba, pues después de decirle unas sentidas palabras y haberle dicho que lo consideraba su modelo a seguir, el cocinero contestó cortante y de forma grosera.



“Literalmente trato de ser como tú. He aprendido todo de ti, hago mis propios videos como tú porque eres mi inspiración. Me ayudaste a montar mi propio negocio”, le dijo.



A pesar de las palabras de su seguidor, ‘Salt Bae’ solo aplaudió y le respondió: “Disfruta, vete” y luego volteo para otro lado. Este encuentro para su seguidor fue decepcionante y en otro video comentó: “Nunca conozcas a tus héroes. O mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano”.



Sin embargo, esto no fue lo único por lo que el chef turco fue criticado, pues el joven también pagó 600 dólares para que el ‘influencer’ salara y sirviera un bistec en la mesa en la que estaba comiendo con su familia.



Pero, esto también fue decepcionante ya que ‘Salt Bae’ se acercó a la mesa con sus Airpods puestos y en todo momento parecía estar hablando con alguien por su celular. Además, en ningún momento le dirigió la palabra a sus comensales.

El joven TikToker lo tildó de irrespetuoso y escribió en su clip: “Pagamos mucho por una experiencia. Solo vino como una formalidad y conversó con su amigo todo el tiempo en Inglés y se fue”. Además, comentó que no recomendaría este restaurante pues para él fue una pérdida de dinero.



Varios internautas han reaccionado a los videos y aseguran que Nusret Gökçe debería ser cancelado.



“Por cualquier motivo. ‘Salt Bae’ debería haber sido cancelado hace años, cuando comenzó a vender su racha más barata por £ 200”, “Hermano, dedicó su vida a ‘Salt Bae’ y ‘Salt Bae’ tiene la peor personalidad”, “El mesero de atrás estaba más conmovido que ‘Salt Bae’”, “‘Salt Bae’ solo se preocupa por el dinero y los materiales”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

