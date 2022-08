Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista colombiano James Rodríguez y la jugadora profesional de voleibol, Daniela Ospina, ha dejado en claro su pasión por el baile en varias ocasiones.



Desde salsa, hasta bachata y reguetón, la niña de 9 años no ha parado de sorprender con sus increíbles coreografías a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram. Esta vez, aprovechó para mostrar su talento al ritmo de Rosalía.

Con una imitación del famoso meme de Rosalía que se hizo viral por su canción de ‘Bizcochito’, en el que se ve a la cantante española mascar un chicle al tiempo que realiza gestos con su cara, Salomé inició el video que ya cuenta con más de 90 mil reacciones. Momentos después, no tardó en mostrar sus mejores pasos con los que eclipsó en la pista de baile.



Junto con el video, la hija del 10 de la Selección Colombia, pidió a todos los internautas su ayuda para etiquetar a la intérprete de ‘Motomami’, quien no dudó en dejar a la vista su admiración por la pequeña. Con un emoji de enamorada, la ganadora de dos premios Grammy no sólo confirmó que el video finalmente había llegado a sus ojos, sino que se mostró deslumbrada por la coreografía.



A este revuelo, se sumaron los seguidores de Salomé. “Baila increíble, qué talentosa”, “Las caras que haces, me encanta”, “¿Pero en qué momento se creció Salomé?”, “Tú rockeas, Salomé” y “Es muy expresiva”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.



Los padres de la pequeña tampoco han reparado en mostrar su apoyo al talento artístico de su hija. Incluso, en ocasiones anteriores, el mediocampista colombiano ha hecho alusión a que los dotes coreográficos y el ritmo que Salomé imprime en todos sus videos, son en parte, herencia del padre.

