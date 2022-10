Con una invitación a normalizar la menstruación, Salomé Camargo dejó un contundente mensaje en su Instagram tras el incidente que tuvo por culpa de su periodo en el programa ‘Buen Día Colombia' del canal RCN.

La joven fue invitada para hablar de su trayectoria musical y los pasos que ha seguido luego de salir del concurso factor Xs en el año 2011.



Durante la emisión, cuando Salomé se disponía a cantar se notó que su pantalón blanco estaba manchado por causa de su menstruación. El momento fue captado por las cámaras, igual que la reacción de los presentadores.



La producción decidió ir a un corte de comerciales y luego de ello, Salomé apareció con otro pantalón.



Los comentarios con relación a lo sucedido no se hicieron esperar, por lo que, Salomé decidió hablar al respecto.

¿Qué dijo Salomé ante los comentarios?

La barranquillera aprovechó la situación para hablar de la menstruación y la invitación a normalizarla como algo propio de la mujer.



Inicialmente expresó lo sucedido: “Gente, lo sé, me manché hoy porque me llegó el período en pleno programa en vivo y me parece súper importante hablarles de eso y publicarlo”.



Además, habló sobre los mensajes que recibió después del incidente: “Algunos de los comentarios que he recibido son de vergüenza, otros en tono de regaño culpándome de lo que sucedió”.



Y finalizó: “¡Ninguna está libre de un accidente y esto que me ocurrió le puede pasar a cualquiera! ES NORMAL”.

Los famosos y artistas reaccionaron

El mensaje llegó a miles de internautas, quienes apoyaron su visión de la situación y la llenaron de halagos por tomar esa perspectiva. De hecho, varias celebridades colombianas comentaron.



“¡De acuerdo! Es algo NORMAL! Somos mujeres y hace parte de nosotras. Divina”, escribió la modelo Daniela Álvarez.



A ella se unió la actriz Paola Tovar: “Todos los colores son bellos, vienen del alma, de la naturaleza, de la fuerza y la pureza, este bello suceso te llevara a cosas muy grandes, y siempre tendrás mi apoyo y el de todas las personas de alta vibración”.

Incluso, el presentador Josse Narváez y la actriz Lina Tejeiro escribieron.



“¡Ella siempre hermosa y talentosa Salomé! Mi admiración a la voz más preciosa de este país”, publicó Narváez.



“Mi salo estás tan hermosa. Mi periodo es irregular así que tener una fecha exacta de la llegada de mi menstruación es muy difícil y me ha pasado esto muchas veces. Menstruar no es un accidente”, dijo.

Un proyecto para concientizar

Tras el apoyo recibido en redes sociales, la cantante confesó que lo sucedido se trataba de un experimento social con Kotex.



La marca busca visibilizar los verdaderos problemas en la sociedad y educar sobre higiene menstrual, enfatizando que es normal mancharse.



“Quiero decirle, sobre todo a las niñas, que no debemos sentirnos avergonzadas porque este tipo de cosas nos pasen. Somos mujeres, es nuestra naturalidad, nuestro cuerpo, el sangrado menstrual es algo que a todas nos llega cada mes, es algo normal”, comentó la cantante en sus historias de Instagram.

