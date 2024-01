Salmos: ¿cuáles son los textos bíblicos para honrar la llegada de un bebé?

El convertirse en madre es el sueño de muchas mujeres, sin importar, la edad, lugar de origen o creencia religiosa. Por lo general, este acontecimiento es de gran alegría para la familia y personas allegadas.

Para quienes tienen la Biblia como libro sagrado ligado a un credo religioso, se presentan algunos Salmos que sirven para darle la bienvenida al infante con bendición, protección y, de paso, conocer el propósito con el que llegó a este mundo.



(No deje de leer: ¿Cuáles son los salmos para agradecer a Dios por los favores recibidos?).

Textos bíblicos para celebrar la llegada de un bebé

Salmo 139: 13-14: Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!



Jeremías 1: 5: Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué; te di por profeta a las naciones.



Salmo 127: 3-5: Los hijos son una herencia del Señor; los frutos del vientre, una recompensa. Como flechas en manos del guerrero son los hijos nacidos en la juventud. ¡Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellas! No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta.

Textos bíblicos para bendecir a un bebé

El convertirse en madre es el sueño de muchas mujeres. Foto: iStock

Salmo 127: 3: He aquí, herencia de Jehová son los hijos; recompensa el fruto del vientre.



Proverbios 22: 6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.



Isaías 44: 3: Derramaré agua sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos.



(Lea también: Oración a Santa Ángela para quienes tienen carencias de dinero: ¿cómo se reza?).

Textos bíblicos para proteger a un bebé

Salmo 91: 11-12: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra.



Salmos 121: 7-8: Jehová te guardará de todo mal; él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.



Isaías 54: 17: Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová.

Textos bíblicos para el propósito y plan de vida de los bebés

Jeremías 1: 5: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.



Salmos 139: 13-14: Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.



Jeremías 29: 11: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

Textos bíblicos para bendecir a un bebé

Este acontecimiento es de gran alegría para la familia y personas allegadas. Foto: iStock

Salmo 127: 3-5: He aquí, hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos nacidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos; no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta.



Proverbios 22: 6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.



Mateo 18: 5-6: Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar.



(Le podría interesar: ¿Problemas de sueño? Realice esta oración para dormir tranquilamente en las noches).



Salmos 139: 13-14: Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien.



Isaías 44: 24: Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre: Yo, el Señor, creador de todo, el que desplegó los cielos, yo solo y afirmé la tierra por mí mismo.



Marcos 10: 14: Pero Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: ‘Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios’.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

