La Biblia es un libro en el que están todas las enseñanzas que le dejó Dios a la humanidad. Además, para los creyentes leerla es una forma de tener una comunicación más cercana con él, pues a través de sus versículos pueden sentir el amor del Padre celestial.

Según las personas que creen en Dios, al leer este sagrado libro reciben múltiples bendiciones, pues es la palabra del Todopoderoso. Por esta razón, se suele acompañar la lectura con oraciones para estar en disposición para recibir sus enseñanzas.



En la biblia las personas también pueden encontrar diferentes versículos que pueden ser de ayuda para superar un momento difícil o par agradecer por todas las bendiciones que reciben día a día.



(Lea también: Salmo 91 y otros salmos para la protección del hogar, la familia y la vida).



Entre ellos destaca el salma 23, el cual es un lindo poema que habla sobre cómo Dios se relaciona con la persona que le entrega su vida a él. Este es especial para los momentos en el que se puede llegar a sentir miedo o preocupaciones.



Pues, en el texto, el salmista David expresa su confianza en Dios como pastor, proveedor y protector. Asimismo, lo reconoce como alguien que lo cuida en cada área de su vida y que nada le falta.

Salmo 23 completo

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes pastos me hace descansar.

Junto a tranquilas aguas me conduce; me infunde nuevas fuerzas.

Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.

Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno

porque tú estás a mi lado; tu vara de pastor me reconforta.

Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos.

Has ungido con perfume mi cabeza; has llenado mi copa a rebosar.

La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida;

y en la casa del Señor habitaré para siempre.

