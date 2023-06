Varios versículos de la biblia manifiestan lo importante que es Dios para el ser humano.Uno de ellos es el Salmo 139. Este se enfoca en dar a conocer la omnisciencia y la omnipresencia de Dios.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles

Facebook Twitter Linkedin

Las palabras que se encuentran en los salmos son muy sagradas para los religiosos. Foto: iStock

(Tenemos para usted: ¿Conozca cuáles son los siete pecados capitales? Le contamos).

Se conoce que por medio de una oración, David, ‘el rey justo’, expresa su asombro ante estos atributos divinos y por ello comienza a hacer una reflexión autónoma sobre lo que siente.



David comienza su oración reconociendo que Dios sabe todo sobre las personas y lo que sucede en sus vidas.



Por medio de la oración, este sujeto reconoce que Dios lo examinaba y lo conocía de un modo muy profundo y especial y por ello su actuar.

Al pasarlo a la vida de los demás se puede decir que lo mismo sucede con cada persona, ya que no hay nada sobre usted o sobre su vida, que Dios no sepa.



Él conoce tus palabras, sus pensamientos y sus acciones. También sus anhelos más profundos y hasta aquello que todavía no ha llegado a pensar, ni hablar, pues según la biblia así de grande es el conocimiento que este tiene de usted.



Al hacer una lectura crítica y analítica de tal oración se pueden sacar muchas conclusiones de cómo se presenta Dios en la vida de cualquier persona.

Por esta razón, le queremos mostrar que han llegado a concluir los expertos en la religión católica de este Salmo tan trascendental para el humano.

El Señor lo protege y ayuda



Haciendo una relación directa de lo que dice y expresa el Rey David en su oración. Se puede llegar a manifestar que Dios riega de alguna forma todo su amor paternal a las personas, lo que significa que cuidará de cualquier vida.



De acuerdo con el medio religioso ‘BibliaOn’, el señor todopoderoso lo cubre completamente y tiene su mano puesta sobre usted.



Esto simboliza la imagen de un Padre amoroso que abraza, cuida y protege a su hijo amado en medio de cualquier lugar o situación.

Dios está siempre con usted

Según el salmista David, Dios no lo deja solo en ningún lugar, debido a que el señor lo cubre todo y es imposible huir de la presencia de él.



Con lo dicho, cualquier creyente debería sentir pensamientos de paz, porque vaya donde vaya, ahí estará Dios para usted.

Usted es creación maravillosa de Dios

El mismo David manifiesta sobre lo mucho que Dios conoce a cada ser humano existente en la tierra, puesto que el señor fue quien formó cuidadosamente todas las partes del cuerpo de cada persona.



Esto significa que aun antes de que otros supieran sobre su existencia, el todopoderoso ya lo conocía y estaba obrando a favor de sus creaciones.



Puede llevar a Dios sus sentimientos y frustraciones para descansar

(Siga leyendo: El papa 'rompe tabú' y reza por adolescente desaparecida hace cuatro décadas).

Ya culminando su oración, David expresa con mucha confianza todos sus sentimientos a Dios debido a que había presenciado algunos problemas en su vida.



Sin embargo, él sabía que siempre puede llevar sus emociones, sentimientos y sus frustraciones al divino.



Como se dijo con anterioridad, Dios conoce todo de sus creaciones, no obstante, según la biblia, a él le gusta que seamos sinceros y que los creyentes compartan todas sus cargas con él.



Para así no tapar la verdad de las emociones ante Dios, pues cualquier humano puede pedirle al ser supremo que le ayude a manejar todo lo que siente.

(Le puede interesar: Salmo 140: Oración para librarse de la maldad del hombre).

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

El Vaticano lanza una consulta sobre sus directrices para prevenir los abusos sexuales

Persecución y discriminación: libertad religiosa se viola en 61 países en el mundo

Volátil ofensiva china sobre la religión se aviva; así responde la comunidad musulmana