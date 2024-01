Salma Hayek y Chris Evans, entre los peores actores de 2023

A medida que la industria cinematográfica aguardaba la revelación de los nominados a los prestigiosos Premios Oscar, otros actores se enfrentaron a un reconocimiento menos deseable.

En la antesala de este gran evento, figuras como Salma Hayek, Russell Crowe y Chris Evans fueron nominados para una distinción que muchos preferirían evitar: los Razzie Awards, conocidos por señalar lo peor del cine.



Estas nominaciones han generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo, destacando la dualidad que existe en la industria entre el reconocimiento de la excelencia y la crítica al fracaso.

Salma Hayek, la actriz mexicana, recibió dos nominaciones en esta edición de los Razzie. Competirá en la categoría de Peor Actriz, donde se enfrentará a otras estrellas como Ana de Armas, Megan Fox, Jennifer Lopez y Helen Mirren.

Además, Hayek ha sido reconocida en la categoría de Peor Pareja por su papel junto a Channing Tatum en 'Magic Mike: el último baile'.

Por otro lado, Chris Evans y Russell Crowe también se encuentran en la competencia, pero en la categoría de Peor Actor. Junto a ellos, figuras como Vin Diesel, Jason Statham y Jon Voight buscan evitar llevarse este dudoso honor.

Contendientes y decepciones en las nominaciones



En lo que respecta a las producciones cinematográficas, 'Expend4bles' (Los Indestructibles 4), una película que reúne a famosos intérpretes del género de acción como Statham y Sylvester Stallone, se ha colocado en la cima de los nominados a los Razzie.

Esta producción ha acumulado un total de siete nominaciones, incluyendo categorías clave como Película, Director y Guión.

En el ámbito del cine de terror, la película 'Exorcist: Believer' (El exorcista: creyentes) ha resultado ser una decepción tanto para los aficionados del género como para la crítica.



A pesar de traer de vuelta a las actrices Linda Blair y Ellen Burstyn, protagonistas de la icónica película original de 1973, este filme dirigido por David Gordon Green no logró capturar la atención del público.

Con cinco nominaciones, 'Exorcist: Believer' comparte el segundo lugar en esta lista indeseada. Acompañándola en esta posición se encuentra otro filme de terror, 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' (Winnie the Pooh: sangre y miel), también con cinco nominaciones.

No menos destacable es la presencia de películas de superhéroes en las nominaciones de los Razzie. Títulos como 'Shazam! Fury of the Gods' y 'Ant Man & The Wasp: Quantumania' han obtenido cuatro nominaciones cada uno, demostrando que incluso los géneros más populares no están exentos de críticas.

Los Razzie Awards, conocidos informalmente como los anti Oscar, se celebrarán el 9 de marzo. Estos premios son decididos por un grupo de más de mil votantes que incluyen a críticos de cine, cinéfilos y periodistas provenientes de 49 estados de Estados Unidos y dos docenas de países extranjeros.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.