Salma Hayek reveló que tuvo coronavirus y pensó que iba a morir

La estrella mexicana Salma Hayek admitió en una entrevista reciente que vivió días difíciles durante la mayor parte del año pasado a causa del covid-19 y las secuelas que le dejó.



Asimismo, dijo que se contagió del virus a principios de la pandemia y creyó que su caso iba a ser fatal.

Hayek, de 54 años, compartió para la revista ‘Variety’ algunos detalles acerca de cómo vivió la enfermedad. Hasta el momento la actriz había mantenido este suceso en secreto.



"Mi médico me suplicó que fuera al hospital porque estaba muy mal. Dije ‘no, gracias. Prefiero morir en casa’”, afirmó en la entrevista, publicada el pasado 19 de mayo.



(Puede leer: ¿Cuánto pagaría por el sombrero de Indiana Jones?).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

La actriz pasó aproximadamente siete semanas aislada en una habitación de su casa, en la que vive con su esposo, el empresario François-Henri Pinault, y su hija, de 13 años, Valentina.



Además, contó que en algún momento tuvieron que ponerle oxígeno y que las secuelas del virus han sido difíciles de superar, pues aún no ha recuperado la energía que alguna vez tuvo.



No obstante, volvió a trabajar en abril de este año para las grabaciones de la película ‘House of Gucci’, dirigida por Ridley Scott y que se estrenará el próximo 24 de noviembre, en Estados Unidos.



“No fue mucho tiempo. Fue fácil. Fue el trabajo perfecto para volver a hacerlo”, dijo Hayek, acerca de su regreso laboral.



(Le recomendamos: Crítica dice que 'Rápidos y furiosos 9' es ridícula y divertida).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

También habló sobre ‘Eternals’, la próxima película de Marvel que cuenta la historia de un grupo de inmortales que viven en la Tierra y cuya líder es Ajak, interpretada por la actriz.



En la entrevista, comentó que nunca “le pasó por la cabeza” que la llamaran para un filme sobre superhéroes.



“Es un poco difícil ser un héroe de acción si eres mexicano. Es muy difícil ser un héroe de acción si eres mexicano y eres mujer. Pero, para ser un héroe de acción, ser mexicano, una mujer y a mi edad, sentí que me estaban molestando”, confesó.



Se espera que el filme, dirigido por Chloé Zhao, se estrene el 5 de noviembre en las salas de cine de Colombia.

Lea más historias

- Murió el actor Charles Grodin, protagonista de 'Beethoven'



- Momentos inolvidables del ogro más famoso de todos los tiempos

Tendencias EL TIEMPO