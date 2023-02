La famosa actriz mexicana Salma Hayek dijo haber llegado a una edad en la que siente que su carrera es respetada por mucho más que sus atributos físicos.



En una entrevista con la revista GQ Hype, la actriz dijo que está en el mejor momento de su vida como actriz gracias a la diversidad de sus roles.

"Estoy en un momento de mi vida e el que no creo que mi sexualidad sea lo único que se aprecie más", dijo la también productora.



Sin embargo, aseguró que si así fuera no le importaría, porque "he construido suficiente respeto a mi alrededor por parte de las personas que realmente importan".



Hayek, quien es una de las mexicanas más famosas del séptimo arte, dijo que a sus 56 años está explorando los papeles que no pudo hacer en su juventud.



De acuerdo con la entrevista, la actriz siempre quiso hacer comedia, pero en los años 90 los directores y productores solo la veían para papeles en donde interpretara a una mujer sexy.



Fuera de ese estereotipo que encasilla a las actrices, del que también se han quejado estrellas como Scarlett Johansson, a la mexicana no le permitían ser graciosa ni mucho menos inteligente.



"Fui encasillada durante mucho tiempo", le dijo Hayek a GQ, y aseguró que no fue hasta que conoció al actor Adam Sandler que pudo desarrollar este rol en la comedia con la primera entrega de 'Son como niños' en 2010.

Ahora, a cuatro años de sus 60, Hayek asegura estar agradecida por que los tiempos hayan cambiado y pueda salir de ese rol en el que la misoginia que permea la industria del cine la metió.



La mexicana dijo también que le produce risa estar a su edad haciendo lo que le decían que no podría hacer desde hace 20 años atrás: "Estoy haciendo todos los géneros en un momento de mi vida en el que me dijeron que habría expirado".



Hayek hace parte de las cinco mujeres latinas que han sido nominadas al Óscar a mejor actriz, junto a Ana de Armas, Yalitza Aparicio, Fernanda Montenegro y Catalina Sandino Moreno.

