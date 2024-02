Julia Roberts fue víctima de acoso en el 'set' de 'Flores de acero', dice excompañera

Sally Field reveló las dificultades que Julia Roberts enfrentó durante la filmación de la película 'Flores de acero', estrenada en 1989.

La actriz describió un entorno de trabajo tenso, dominado por el trato "horrible" que Roberts recibió de parte de Herbert Ross, el director del filme.

Durante una entrevista con 'Vulture', Field compartió que Ross era severo con la actriz de 'Mujer bonita', quien en aquel entonces comenzaba su carrera en Hollywood.



“Herbert (Ross) fue muy, muy, muy duro con Julia. Si alguna vez hablan con Julia, ella lo dirá. Todos nos unimos a ella porque era la bebé, una especie de recién llegada. Era maravillosa y simplemente él se metía con ella. Fue horrible”, detalló la actriz. “Algunas personas simplemente necesitan tener a alguien con quien meterse. Pero todas acudimos en su ayuda”, reflexionó Field.

Julia Roberts durante la película. Foto: TriStar Pictures

La actriz de 77 años también hizo referencia a su propia experiencia en el 'set', indicando que, a diferencia de Roberts, ella no sufrió el mismo trato por parte de Ross.

“Conmigo no se atrevió. Si vas a ser malo conmigo, encontrarás una guerrera. Puede que sea pequeña, pero no querrás hacer eso”, aseguró la actriz.



Esta no es la primera vez que se mencionan las tensiones durante la producción de 'Flores de acero'; tanto Field como Shirley MacLaine habían señalado anteriormente el ambiente negativo generado por el comportamiento del director, quien murió en 2001 a la edad de 74 años debido a una insuficiencia cardíaca.

Sin embargo, no todas las protagonistas de la comedia dramática se mostraban tan frágiles frente a sus embates: según trascendió, luego de una toma, Ross discutió con Dolly Parton y le preguntó si se sentía capacitada para actuar. “No, pero es tu trabajo hacer como que puedo hacerlo”, le respondió ella.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.