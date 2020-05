'Safaera', de Bad Bunny, sale de Spotify y fanáticos se enfurecen

A pesar de ser una de las canciones más escuchadas del 2020 y encabezar todas las listas de reproducción, ‘Safaera’, del artista puertorriqueño Bad Bunny, fue retirada de la plataforma de música vía 'streaming' Spotify.

Esta canción, interpretada en colaboración con Ñengo Flow, Jowell y Randy, es uno de los grandes éxitos del penúltimo álbum del artista, ‘YHLQMDLG’, sumando actualmente más de 150 millones de reproducciones en YouTube.



La canción de Bad Bunny fue eliminada de Spotify. Foto: Captura de pantalla

La canción ganó mucha popularidad después de que usuarios de Tik Tok la comenzaran a utilizar para grabar la reacción de sus madres y padres al escuchar un pedazo especifico de su letra.

'Safaera' es una palabra coloquial de Puerto Rico, proveniente de la palabra 'zafar', por lo que significaría que alguien 'está zafado', es decir, desinhibido o desatado.

Los seguidores de Bad Bunny, en Twitter, se dieran cuenta de que la canción no aparecía disponible en Spotify y las reacciones no se hicieron esperar: han expresado su molestia ante la situación.

Algunos especulan que esto podría deberse a la letra “subida de tono” de la canción o a una falla técnica, sin embargo, ni Spotify ni el intérprete se han pronunciado al respecto.

Tienen 24 hrs para devolverme Safaera o me voy a otra plataforma. $150 pesitos son $150 pesitos Spotify, tu decides. 😔 pic.twitter.com/UXPyWN9FXQ — Juanpa (@El_Yeippi) May 14, 2020

Yo escuchando Safaera // Pero desaparece de Spotify pic.twitter.com/aq5bsBFXCL — Adrián González (@AdrianGonzalezF) May 14, 2020

... y el miércoles 13 escuchó Safaera antes de dormir, sin saber que al otro día ya no estaría disponible en Spotify. pic.twitter.com/TGhEIXNdVy — 🐙𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽 𝓟𝓪𝓻𝓮𝓭𝓮𝓼🐙 (@Robb_Paredes13) May 14, 2020

Enero: tercera guerra mundial 🔫

Febrero: incendios por todo el mundo🔥

Marzo: coronavirus🦠

Abril: el Pentágono confirma OVNIS🛸



MAYO: SPOTIFY ELIMINA SAFAERA



PUEDE IR PEOR EL 2020? pic.twitter.com/J0xoUz5z7o — Alfredoo 🎯 (@alfredo020_) May 14, 2020

Spotify: quita safaera de su catálogo de música para que los jóvenes no escuchen porquerías. Los jóvenes: pic.twitter.com/LLAZDLmnUu — PerritaDelMal (@BizzleFtGuandi) May 14, 2020

Así me baño desde que quitaron Safaera de Spotify pic.twitter.com/RMtm4SuboA — Juan☁ (@Boss_juanr) May 14, 2020

Cuando veo que Safaera está en tendencia pero veo por qué pic.twitter.com/KiGREBZ6KO — germán (@rodezel) May 14, 2020

Hasta el momento, el resto del álbum 'YHLQMDLG' sigue disponible en esta plataforma y ‘Safaera’ aún se encuentra en YouTube, Apple Music, Deezer y Amazon Music.



El artista puertorriqueño, de 26 años, ha sido una de las grandes revelaciones de este 2020. Su más reciente álbum ‘Las que no iban a salir’, el cual sacó en plena pandemia por el nuevo coronavirus y es un compilado de canciones con colaboraciones de Don Omar, Nicky Jam, Yandel y Zion y Lennox, ya encabeza las listas de reproducción.



