En la red social TikTok, se viralizó el video protagonizado por un sacerdote que cantó una canción de vallenato en plena misa. El hecho sorprendió a los asistentes y generó controversia entre los internautas.

Durante la eucaristía, el cura entonó 'Mi propia historia', un sencillo de Silvestre Dangond y Juancho De la Espriella. Incluso, modificó algunas palabras para relacionarlo con la espiritualidad y la fe.



En las imágenes, el hombre interpretó la balada mientras era acompañado por un saxofonista y un grupo de personas, quienes se emocionaron con su interpretación y aplaudieron la escena.

"Por eso, yo soy el amigo de siempre, para ti, y si tengo un momento de gloria, yo sé que en el triunfo hay dolor. Yo no le hago dos caras a ninguno, por eso la gente cree en mí, y me fían, me prestan, me dan, por eso soy rico en amor", interpretó el padre a los creyentes.



El momento se viralizó y reunió más de siete mil 'me gusta' y cientos de comentarios. Los internautas aplaudieron la ceremonia al ser una manera creativa y dinámica de celebrar a Dios.

Algunos de los mensajes fueron: "Así no faltó un domingo a misa", "El mejor padre que puede tener Valledupar", "Felicito al señor sacerdote por esa personalidad que tiene", "Qué bonito" y "Padre ya llevó una botella de vino".

Sin embargo, otros seguidores no estuvieron de acuerdo con lo que hizo el padre, porque argumentaron que ese "tipo de música puede invitar a la fiesta y el desorden al templo". Por ende, algunos arremetieron en contra del cura.



"¿En vez de agua bendita, echan aguardiente", "¿El diezmo es una costeñita?", "Eso no es una misa", "En vez de vino dieron guaro", "Mañana voy y llevo cuatro" y "Eso provoca es tomar", fueron los comentarios de algunos Internautas que criticaron la escena.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?

