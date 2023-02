El padre Jorge Vargas, conocido en redes sociales por subir contenido de guía espiritual de acuerdo a la tradición católica, abrió un debate en redes sociales entre las personas que ponen a los animales sobre los demás humanos y aquellos que dicen que no se debe humanizar a los animales.



(Además: El insulto ‘con todo respeto’ de un sacerdote a los paisas que se hizo viral)

El sacerdote calificó esta tendencia de amar a las mascotas sobre los humanos como un "amor desordenado" y lo tildó de "peligroso" porque, asegura, que eso puede ser afectar el trato con las otras personas, "porque si los humanizamos [a los animales], corremos el riesgo de deshumanizar a las personas", aseguró el hombre en un video de un minuto.



La afirmación del clérigo se hizo a raíz de una pregunta que uno de sus seguidores envió; "Padre, ¿está mal tener un amor desmedido por tú mascota?".



El religioso no dudó en responder con un sí rotundo y procedió a explicar que todo amor tiene que ser ordenado y que el amor desmedido puede ser indicio de lo contrario.



(Además: Insólito: sacerdote evitó feminicidio en plena misa en Argentina)



Sin embargo, aseguró que debido al vínculo emocional que se desarrolla con las mascotas es normal experimentar sentimientos fuertes relacionados a ellos, "tú puedes tener a tu mascota y si se muere puedes llorar y llevar un tiempo de luto, sí, porque son compañeros; te alegran y te acompañan". Resaltó, sin embargo, que "los animales no valen más que una persona" y que este pensamiento puede ser resultado de una humanización de las mascotas.



"No humanicemos a los animales. Quiéranlos mucho, respétenlos, cuídenlos, protejámoslos; pero no a costa de la humanidad", concluyó Vargas.

El video, que cuenta con más de 27.000 reproducciones, ya ha recibido varios comentarios divididos entre los que apoyan al padre y aquellos que discrepan con él.



"Soy adiestrador canino. Y estoy de acuerdo con el padre, utilizando las palabras correctas", dice una de las opiniones. Otras afirman que no se arrepienten de amar o humanizar a sus mascotas porque dicen que los animales "dan un amor que nadie dará" y otros, porque han perdido su confianza en los humanos.



ELTIEMPO.COM

Más noticias en EL TIEMPO