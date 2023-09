El sacerdote Joao Paulo Araujo Gomes tiene un gran amor por los animales. Entre su generosidad rescata a perros abandonados en las calles de Caruaru, un pequeño municipio en el estado Penambuco al noreste de Brasil.



El padre se ha hecho viral en las redes sociales, debido a su gran labor, ya que aprovecha su profesión como guía espiritual para velar y cuidar a los caninos que no tienen un hogar.

Desde el 2019, según medios locales, el clérigo aprovecha la celebración de la eucaristía para encontrarle un nuevo refugio a los fieles compañeros que rescata, con el fin de que los feligreses se apiaden y adopten un peludo que estará con ellos fielmente.



En sus redes sociales, el sacerdote muestra algunos de los ejemplares que están disponibles, luego de que estos son bañados, cuidados y desparasitados, en tanto alguien desee acoger a estos perritos.



No obstante, esta labor ha sido difícil y retadora, pues el padre no cuenta con un refugio oficial, sino con algunos lugares "superpoblados temporales", donde mantiene a estos seres, mientras le otorga los cuidados iniciales.



"¡Solo puedo rescatarte si adoptas! No tengo refugio y dependo de algunos espacios temporales que están superpoblados. ¡Por favor ayúdenos! ¡No compres, adopta! La carrera más bonita es la que tiene la historia más triste", afirma el eclesiástico en una publicación de Facebook.

Aunque el sacerdote ha sido trasladado de parroquia y de ciudad, pues antes se encontraba en el municipio de Gravatá en el mismo estado de Penambuco, esto no le ha impedido mantener su compromiso con los animales a los que puede ayudar.



Desde Carauru, el padre Araujo persiste en seguir con su ardua labor que a veces carece de recursos, acompañado de especialistas en medicina veterinaria que le ayudan a ejecutar una de las partes más difíciles del trabajo, velar por la salud de los rescatados.

Además de dar a conocer a los ejemplares que tiene en adopción durante las misas, este permite que los feligreses también asistan al espacio con sus amigos de cuatro patas, pues afirma qué el afecto por los animales "es una escuela de amor y empatía universal".



"La presencia en masa hace que nuestro espacio sea más que especial. Siempre son bienvenidos porque fue entre los animales que Jesús eligió nacer. Ella es Amora, quien amenizó nuestra misa de las 11:00 a.m.", expresa el cura en la red social de Meta.

