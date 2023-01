Gerald Johnson es un sacerdote y misionero católico oriundo del estado de Michigan, en Estados Unidos. Actualmente, es el pastor principal de la Faith Culture Church, ubicada en la ciudad de Austin, Texas.

También es director de un ministerio llamado The Blanket, el cual se dedica a brindar apoyo a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a lo largo y ancho de Estados Unidos.

(Además: ¿Los pelirrojos se están extinguiendo? esto dice la ciencia).

Johnson ha ganado fama en los últimos días, luego de que se viralizara un video publicado en su cuenta de TikTok, en el cual el sacerdote estadounidense narra una experiencia que tuvo en el año 2016.

Según cuenta el religioso, en dicho año murió de forma temporal, debido a un paro cardíaco, y había llegado al infierno, pese a que presupuestó que iba a llegar al cielo. No obstante, lo más particular que relató fue que durante su estancia en el averno lo torturaron con la canción ‘Umbrella’ de la cantante trinitense Rihanna.

Así mismo, narró que una de las cosas que más le parecieron terribles mientras estaba en el inframundo fue haber visto a un hombre caminando en cuatro patas y con numerosas quemaduras en el cuerpo. Agregó que dicho sujeto tenía los ojos saltones y varias cadenas amarradas al cuello, siendo sostenidas por un demonio.

(Le puede interesar: Wilfran Castillo responde a críticas de Yina Calderón: ‘Hizo falsas acusaciones’).

Mencionó otras canciones que habría escuchado en el infierno como ‘Don’t worry, be happy’, de Bobby McFerrin. Johnson aseguró que este tipo de pistas eran utilizadas para castigar a aquellas personas que no alabaron a Dios.

“No se lo desearía ni a mi peor enemigo. No me importa lo que me haya hecho. Nadie se merece eso, las cosas que vi allí son indescriptibles”, dijo el padre.

El video, subido en la red social TikTok, logró alcanzar las cuatro millones de visualizaciones y poco más de 514 mil ‘me gusta’; no obstante, no tiene comentarios, pues el pastor los bloqueó.

Más noticias

Miss Universo renunció a su título de Miss USA: ¿por qué?

Ella es Morgan Romano, la nueva Miss USA que reemplazará a R’Bonney Gabriel

Reaparece periodista Diego Guauque para explicar su estado de salud por sarcoma

Mujer asegura ver a su esposo en comercial, aunque él falleció hace 9 años

IA recrea fotografías de cómo se vería Pablo Escobar si estuviera vivo

Tendencias EL TIEMPO