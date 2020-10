Sacerdote les ‘jaló las orejas’ a feligreses tacaños que no dan diezmo

Emilio Montes, sacerdote de la Iglesia del Cristo de Valdepeñas, ubicada en el municipio Ciudad Real (España), se volvió tendencia en las redes sociales, pues fue captado en cámara pidiendo a sus feligreses que donaran más dinero al templo.

Esta ‘humilde petición’ la hizo mediante un sermón que, a los ojos de algunos internautas, fue una actitud descarada.



El sacerdote, según ‘Ok Diario’, de España, se volvió un fenómeno en Twitter y ‘activó’ la creatividad de varios, pues se viralizaron una oleada de memes referenciando su reprimenda de 10 minutos.

"La semana que viene finalizamos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado", dijo Montes. al iniciar su discurso de más de 10 minutos. Foto: Youtube: AFECTADOS BBS

En el video, el cura inicia su intervención anunciado que se va a alargar “un poco” en esta ocasión. Acto seguido, explica los gastos que ha tenido que hacer la parroquia para las obras de rehabilitación del templo, de las cuales la iglesia debe pagar 600.000 euros (más de 2 billones de pesos colombianos) y aún faltan unos 80.000 (más de 360 millones de pesos colombianos).



“60.000 euros son un préstamo hasta 2033, a razón de 300 euros mensuales, y el resto hay que pagarlo este año”, se quejó Montes.

También critica a algunos feligreses que querían tener un asiento apartado para la inauguración de las obras, aun sabiendo, según dice, que no habían contribuido económicamente para el desarrollo de las mismas.



“¡Cómo se puede tener la cara tan dura! Lo que pasa es que la gente se piensa que somos tontos”, afirma el cura sobre el caso de una persona que, según él, durante 8 años ha estado diciendo que va a dar el número de cuenta al cura para pagar la cuota de las restauraciones y aún no lo ha hecho.



“Y el otro día me llamó para que le buscara un puesto para la inauguración. ¡Estás de primero! De primerito estás ahí tú (en la lista de invitados de la inauguración)”, dijo en sus reclamos.

“Hay gante que te duele (...) Matrimonios que están trabajando los dos, que son funcionarios, que se cobran sus 1900 euros y a lo mejor al mes. Y es que no pueden, no pueden llegar a final de mes” dice al criticar a los feligreses que no pagan más cuando, plantea Montes en el metraje, tienen la capacidad económica para hacerlo.



El sacerdote hace un reconocimiento de la situación difícil de algunas personas, quienes no han podido aportar ante las adversidades económicas. “Hay gente que se ha borrado (ha dejado de pagar) porque se han muerto o porque se han quedado sin trabajo, eso yo lo entiendo”. Y luego da el ejemplo de una mujer que pagó a tiempo siempre, inclusive estando enferma y teniendo que pagar otras cosas como el geriátrico.

Esto, para muchos internautas, fue la máxima expresión de descaro.



“Hay una mujer, Luisa, que nunca había puesto un pie en la parroquia porque nunca había salido de su casa. Estaba enferma, era ciega (...) Ella no faltó ni un solo mes (por pagar) porque realmente amaba la parroquia”, dice, dando a entender que falleció.

Soltar la pasta que tenéis al cura contento y sabe vuestros pecados El cura fue fuertemente criticado en redes sociales por tratar de 'tacaños' a sus feligreses. El cura fue fuertemente criticado en redes sociales por tratar de 'tacaños' a sus feligreses.

El cura finaliza su intervención pidiendo a los presentes que no dejen de pagar las cuotas, aunque ya se hubiesen finalizado las obras porque “los gastos siguen”.



