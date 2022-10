“No duerma con sus lentes de contacto puestos”, advirtió una oftalmóloga en la red social TikTok tras recibir en su consultorio a una mujer con una complicada situación ocular. Con este impactante video que compartió en la plataforma, quiere hacer hincapié sobre la responsabilidad que se debe tener frente a ellos.

Los lentes representan una solución para aquellos con miopía o astigmatismo; les permiten sentirse más cómodos sin tener que soportar todos los días el peso de las gafas. Para algunos netamente es un tema de vanidad, pero otros agradecen su existencia.

‘Nunca había visto algo así’

¿Qué pasa cuando no se tienen los cuidados pertinentes? Una grave afectación podría nublar su vista como le ocurrió a una mujer, de 70 años, que se durmió con varios de ellos. No fueron uno, ni dos, ni tres. En total, 23 lentes yacían en la cuenca de sus ojos.



“Llegó a mi consultorio y dijo que sentía algo en el ojo que no podía sacar. Aunque les pedimos a las personas mayores que vengan una vez al año para hacerse chequeos, esta mujer se había saltado las citas y no había ido a la oficina en dos años”, comentó la doctora Katerina Kurteeva, en charla con el medio ‘Insider’.

La mujer sintió una molestia y consultó al especialista.

En principio, la paciente tenía visión borrosa, pero lo que más le molestaba era el dolor. Kurteeva pensó que podría tratarse de un lente de contacto roto, una infección causada por el maquillaje u otra particularidad. Sin embargo, no estaba dentro de sus hipótesis que tal número de lentes estuviera resguardado.



Le aplicó anestesia y analizó detalladamente sus ojos hasta que vio algo extraño en el fórnix superior -una especie de bolsillo del párpado en el que se pueden “atascar las cosas”-.

“Cuando le pedí que mirara hacia abajo, pude ver los bordes de un par de contactos pegados entre sí. Al sacarlos, sentí que aún podía ver más y le pedí a mi asistente que tomara mi teléfono para registrar la eliminación”, añadió la oftalmóloga.

Como una “baraja de cartas”, calificó la profesional la intervención realizada, pues uno a uno fue retirando los lentes. “Pensé que este podría ser mi momento de récord mundial en el Libro Guinness. En casi 20 años de práctica, nunca había visto algo así”, agregó.



La adulta mayor sintió de inmediato la mejoría. Además, le limpiaron con agua destilada estéril su ojo para quitar la mucosidad que lo permeó de amarillo y verde. De ese mismo color estaban los lentes, pese a que por naturaleza deberían ser azules.

Para que otros colegas y pacientes encendieran las alarmas, la doctora Kurteeva publicó el video en TikTok y recibió millones de visualizaciones y comentarios.

¿Por qué no se dio cuenta a tiempo de la cantidad de lentes? Para la experta, puede que la mujer haya estado usando lentes por 30 años, un tiempo que “puede provocar la desensibilización de las terminaciones nerviosas de la córnea”. Es decir: no sintió la molestia por tanto tiempo hasta que consultó.

“No puedo estar segura de cómo se las arregló para olvidarse de quitarse todos esos lentes”, puntualizó la doctora para ‘Insider’.

Riesgos de dormir con lentes de contacto

Aunque existen unos tipos de lentes con los que se puede dormir, la recomendación es siempre retirarlos y desinfectarlos. Pero este no era el caso de la mujer de 70 años, pues ella tenía lentes de uso diario que se deben retirar después de determinadas horas.



En tal sentido, no se aconseja dormir con esos lentes puestos, ya que se “aumenta el riesgo de una infección de la córnea, que es una infección de la capa transparente que protege la parte coloreada del ojo”, como explica el portal especializado ‘Sleep Foundation’.

Los lentes de contacto de uso diario deben retirarse después de unas horas.

Incluso, si lo convierte en un hábito, vendrían problemas más graves porque está impidiendo que la córnea reciba el oxígeno requerido. Sequedad ocular, ojos rojos, visión borrosa, inflamación de la córnea, conjuntivitis, infecciones y úlceras podría generar si se olvida de retirarlos, como reseña el sitio ‘Vision Direct’.



Antes de usarlos, asesórese por un especialista y siga con detalle las recomendaciones.

