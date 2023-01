El amor no tiene fronteras y llega cuando una persona menos se lo espera, incluso, puede generar que un enamorado realice acciones antes impensadas con tal de complacer a su pareja. Ese fue el caso de una joven, quien no tuvo mayor remedio que cargar a su novio borracho luego de una fiesta.



Sus acciones han causado todo tipo de comentarios en redes sociales y algunos le han puesto el apodo de “La heroína del amor” por haber llevado a su pareja a sus espaldas como si se tratase de una escena sacada de las mejores películas de ciencia ficción.



En el registro, que fue compartido por el usuario de TikTok @Marcos10gf, se puede ver como la mujer arrastra al sujeto con uno de sus brazos por la que parece ser la carretera principal de una zona de bares. Al darse cuenta que con ese método no iba avanzar muchos metros, sitúa a su enamorado a sus espaldas y emprende su camino a casa.



Imagen de referencia Foto: iStock

Su rostro inexpresivo no dejó entrever su incomodidad por el bochornoso momento ni tampoco el dolor que le producía el peso del hombre. Lo cierto es que el momento quedó inmortalizado en un video que ya alcanza los 3 millones de reproducciones y es viral en algunas plataformas digitales.



“Y ¿darías la vida por tu pareja?”, dice el caption de la grabación, la cual ya ha sido fuertemente comentada por algunos internautas a los cuales causó gracia, como también aquellos que criticaron el suceso.



“Esas mujeres valen muchísimo y hay pocas y es un verdadero amor. Bendiciones”, “soy así y me dejaron por otra, pero no importa, no voy a cambiar para que se acuerden de mi”, “solo un amor correspondido lo haría”, “así es cuando alguien realmente te ama”, “bendiciones para esa señorita, ella sí vale la pena", “mi respeto a la chica, qué amor hay ahí”, “daría la vida por una mujer así... ya no hay”, fueron algunas interacciones de usuarios de internet.



