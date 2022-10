La comediante y cuenta chistes Fabiola Emilia Posada Pinedo, más conocida en ‘Sábados felices’ como ‘La Gorda Fabiola’, pasó un gran susto en un salón de belleza al tropezarse y caerse.

Fabiola agendó un cita en Diversas, ubicado en sector de Buenos Aires, en Medellín, para hacerse un cambio de imagen. Sin embargo, al intentar sentarse en una de las sillas sufrió una fuerte caída, golpeándose en la cabeza.



En las cámaras de seguridad del lugar quedó registrado el momento que, gracias a una publicación suya en Instagram, se viralizó en redes sociales y preocupó a sus seguidores.



(Puede ser de su interés: ‘Piroberta’ sufre accidente de tránsito: cayó en una zanja).



Sin embargo, el momento solo quedó en un susto y no pasó a mayores. De hecho, cuando las estilistas se percataron de que estuviera bien y el golpe no fuera de gravedad, las risas no faltaron.



“¡Me fui de cabeza!”, expresó ‘La Gorda Fabiola’ a través de las redes sociales al publicar el video de la caída.



(Siga leyendo: ‘Lucumí’, de ‘Sábados felices’, reveló que fue secuestrado por la guerrilla).



En sus redes sociales, los internautas se han acercado para preguntar por su bienestar y le han enviado mensajes cómicos al ver el momento.

