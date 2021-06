Humorista Hassam cuenta cómo va su recuperación del cáncer

En agosto de 2019, el humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo del espectáculo como Hassam, le contó a sus fanáticos que padecía de un tipo de cáncer que afectaba su médula ósea.



El tipo de esta enfermedad que tenía el comediante de 'Sábados Felices' era mieloma múltiple, una enfermedad que acelera la proliferación de las células plasmáticas (que están contenidas en la médula ósea).



Afortunadamente, ha tenido un gran progreso en estos dos años y se ha vuelto un símbolo para las personas que batallan a diario contra esta enfermedad. Esto debido a que suele hablar de su proceso - mostrándose muy positivo frente a este - a través de sus redes sociales.



Recientemente el famoso, de 44 años, contó cómo va su recuperación a través de una dinámica de 'Preguntas y respuestas' realizada en sus historias.



“El proceso va muy bien. Ahora estoy con quimios orales, tomo medicamento. Son tres veces al mes. Todas las noches una pastilla (...) Tomaré ‘pastas’ toda la vida”, dijo Hassam en respuesta a un seguidores que le preguntó '¿Cómo va tu proceso con el cáncer? ¿Ya terminaste todo?.



¿Cómo ha sido el proceso?

En junio de 2020 el humorista le dijo a sus seguidores que ya no tenía células cancerígenas en su médula. Hassam aseguró para ese entonces que el mieloma "está controlado gracias a la quimio".



"Yo antes tomaba dos sesiones largas de quimios, los martes y los miércoles, ahora solo van a quedar los martes y luego vamos a pasar a un proceso de 15 días, ya no será por 8 días. En agosto llega el medicamento que es tomado, que es lo que sigue, ya cero quimios. Tomaré un medicamento que mantendrá los niveles, sigo alimentándome lo mejor posible", enfatizó en ese momento.



Por su parte, en diciembre del año pasado, el famoso reconocido por interpretar a personajes como ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Proculo Rico’ y ‘Güevardo’, le mostró a sus fanáticos su impresionante cambio físico.



"En marzo estaba calvo, amarillo y recién trasplantado, cuando apenas empezaba la cuarentena. Ahora, ya tengo pelito, un mejor color y el mieloma controlado”, escribió en una imagen en la que se veía el contraste entre su estado de ese momento y su apariencia en marzo del año pasado. Esto último a raíz de la quimioterapia y el trasplante de médula al que se sometió en febrero de 2020.



Algunos de los personajes más famosos de Hassam son ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Proculo Rico’ y ‘Güevardo’. Foto: Instagram: @oficialhassam

Finalmente, con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que se llevo a cabo el 4 de febrero de este año, el humorista mostró imágenes de su proceso con esta enfermedad.



Aunque en las primeras fotos se ven los elementos médicos que tuvo que usar y se nota la pérdida de su pelo conforme se sometía al tratamiento, sobre la primera mitad del 2020 se hace evidente su impresionante recuperación. A partir de entonces, su pelo volvió a crecer.



